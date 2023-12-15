Для жителей Подмосковья будут работать свыше 60 маршрутов до катков

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Более 60 автобусных маршрутов до пяти катков Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На маршрутах, подготовленных Минтранс Подмосковья, желающие смогут добраться до до пяти катков в Балашихе, Люберцах, Домодедове, Химках и Одинцове. В список вошли более 60 маршрутов общественного транспорта региона.
До катка в «Наташинском парке» в Люберцах можно доехать на 12 автобусных маршрутах, большая часть из которых следуют от железнодорожных станций Люберцы и Реутов, а также от станции метро Котельники. Ещё одно место с катком в более 700 м - парк «Пехорка» в Балашихе можно добратьсяна 29 маршрутах, выйдя на остановках «Площадь Славы», «Автошкола», «ул. Крупской» и «АТС».
Кроме этого, в Домодедове каток находится в парке «Ёлочки». До него следуют 17 маршрутов, делая остановку с одноименным названием. Также в Химках жители могут с удовольствием покататься на катке, расположенном в сквере «Юбилейный». Чтобы попасть на каток нужно будет выйти на остановках «Сквер Юбилейный», «Кинотеатр Юбилейный» или «ул. Калинина».
А на маршруте №20к «ст. МЦД Немчиновка - пос. Барвиха - ст. МЦД Одинцово», который следует от станции МЦД «Немчиновка» можно доехать до катка в парке «Раздолье» в Одинцове.
Стоит отметить, что полный список маршрутов можно найти сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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До катка в «Наташинском парке» в Люберцах можно доехать на 12 автобусных маршрутах, большая часть из которых следуют от железнодорожных станций Люберцы и Реутов, а также от станции метро Котельники. Ещё одно место с катком в более 700 м - парк «Пехорка» в Балашихе можно добратьсяна 29 маршрутах, выйдя на остановках «Площадь Славы», «Автошкола», «ул. Крупской» и «АТС».
А на маршруте №20к «ст. МЦД Немчиновка - пос. Барвиха - ст. МЦД Одинцово», который следует от станции МЦД «Немчиновка» можно доехать до катка в парке «Раздолье» в Одинцове.
Стоит отметить, что полный список маршрутов можно найти сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Мира Полтева