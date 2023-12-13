Жителям Подмосковья рассказали, как правильно перевозить ёлки в общественном транспорте

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Минтранс Подмосковья рассказали, как перевозить новогодние ёлки в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Московской области на сегодняшний день функционируют около 260 ёлочных базаров.
Кроме этого, водитель общественного транспорта имеет право отказать в провозе елки, если дерево мешает посадке пассажиров в автобус.
Стоит отметить, что бесплатный перевоз с собой одного дерева в пригородных поездах разрешен, если оно не превышает 180 см, а вес не более 36 кг.
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«В автобусах перевезти дерево можно бесплатно, если его длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 см. За провоз более крупного дерева необходимо заплатить, при этом его параметры не должны превышать в сумме 180 см. Провоз оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 49 рублей, в пригородном сообщении – также будет стоить 49 рублей, на расстояние свыше 25 стоимость будет 89 рублей, от 50 км — 147 рублей», - поделились сотрудники Минтранса.
Стоит отметить, что бесплатный перевоз с собой одного дерева в пригородных поездах разрешен, если оно не превышает 180 см, а вес не более 36 кг.
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Мира Полтева