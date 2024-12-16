Для жителей Подмосковья организуют новогодние ёлки во дворах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Во многих дворах Московской области пройдут новогодние представления и гуляния. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В регионе есть управляющие организации, которые, помимо уборки общественных пространств и украшения входных групп, проводят представления для детей и взрослых во дворах. Так, одна из управляющих компаний Пушкинского городского округа организует для всех желающих ёлку под названием «Новый год удава» прямо во дворе. В программе – выступления артистов Пушкинского музыкально-драматического театра; ростовые куклы, Дед Мороз и Снегурочка; горячий чай и сладкие угощения», – отметили в ведомстве.Мероприятия пройдут по следующим адресам: 21 декабря в 11:00 – Ярославское шоссе, д. 192; 21 декабря в 13:00 – ул. Серебрянка, д. 46; 29 декабря в 11:00 – ул. Островского, д. 22; 29 декабря в 14:00 – пос. Нагорное, д. 44.
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Лора Луганская