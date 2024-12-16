Подмосковных регоператоров по обращению с ТКО перевели на усиленный режим работы

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Первый замминистра Игорь Даниленко посетил с рабочим визитом Сергиево-Посадский городской округ. В администрации муниципалитета прошло совещание с представителями оператора.
Из-за обильных снегопадов регоператоры перешли на режим повышенной готовности. График вывоза отходов во дворах может корректироваться в зависимости от ситуации.
Читайте также:
В Подмосковье закупили более 150 единиц техники для вывоза отходов
Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год
По заявкам жителей Подмосковья от снега и грязи убрали около 100 подъездов
«На особом контроле во всех городских округах – вывоз отходов. Снегопады, снежные заносы и гололёд сильно затрудняют движение спецтехники, маршруты становятся длиннее и сложнее. В новогодние праздники также растёт количество отходов и припаркованных во дворах автомобилей. Это увеличивает нагрузку на региональных операторов. Поэтому стараемся с каждым муниципалитетом разработать индивидуальные алгоритмы работы и эффективные способы борьбы с запаркованностью», – сказал Даниленко.
Из-за обильных снегопадов регоператоры перешли на режим повышенной готовности. График вывоза отходов во дворах может корректироваться в зависимости от ситуации.
«На особый контроль глав муниципалитетов поставлен вопрос проезда спецтехники к контейнерным площадкам в деревнях. По адресам, где не был произведён своевременный вывоз в дневное время, мы вместе с возчиком работаем во вторую смену», – добавил директор Сергиево-Посадского регионального оператораСотрудники министерства осмотрели комплекс по переработке отходов «Север» в деревне Сахарово. Его мощность превышает 1 тыс. тонн сырья в год. Делегация осмотрела системы очистки фильтрата, познакомилась с процессом отбора фракций и взвешиванием.
Юрий Дуденков.
Читайте также:
В Подмосковье закупили более 150 единиц техники для вывоза отходов
Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год
По заявкам жителей Подмосковья от снега и грязи убрали около 100 подъездов
Лора Луганская