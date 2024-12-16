В Московской области установили 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора

Фото: Минчистоты МО
«За восемь месяцев инфраструктура по сбору отходов региона пополнили 3 тыс. 625 контейнеров для смешанных отходов и 1 548 – для сухих. Новые контейнеры объёмом 1,1 кубометров каждый снабжены укреплёнными колёсами и удобными ручками для выкатки к мусоровозу. Баки на 30% состоят из переработанного сырья, поступающего с сортировочных конвейеров Комплекса по переработке отходов», – рассказали в министерстве.Контейнеры установили в таких городских округах, как Люберцы, Раменский, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Шатура, Солнечногорск, Химки и Клин.
Ежедневно сотрудники региональных операторов следят за состоянием ёмкостей на контейнерных площадках. Требующую ремонта тару временно переворачивают вверх дном для дальнейшего ремонта или замены.
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