Высота снежного покрова в некоторых городах Подмосковья достигла 27 см

Фото: Минчистоты МО
Толщина снежного покрова в некоторых городских округах Московской области достигла 27 см. Об этом говорится в оперсводке пресс-службы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья по работе коммунальных служб.
«Температура воздуха в Московской области варьируется от -3°С до 0°С. По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, обильный снегопад ожидается в городских округах Химки, Мытищи, Ленинский, Пушкинский, Балашиха, Истра и Раменский. Снежный покров в некоторых муниципалитетах Подмосковья достиг 27 см», – говорится в сообщении.По данным министерства, к 8 утра понедельника на улицы региона для уборки придомовых территорий и общественных пространств вышло 74% коммунальной техники и средств малой механизации, в том числе 506 подметающих тракторов.
Как отметили в министерстве, в первую очередь убирают входные группы домов, лестничные пролёты, тротуары, а также подъезды к контейнерным площадкам.
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Лора Луганская