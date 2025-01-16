Для жителей Подмосковья открыли более 260 пунктов приёма ёлок на переработку

В Московской области открыли более 260 пунктов приёма живых елей, сосен и пихт для переработки в продукты благоустройства, хозяйства и промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, организовавшего акцию.