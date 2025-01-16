Для жителей Подмосковья открыли более 260 пунктов приёма ёлок на переработку

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области открыли более 260 пунктов приёма живых елей, сосен и пихт для переработки в продукты благоустройства, хозяйства и промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, организовавшего акцию.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
«Акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки!» продлится в Подмосковье до 10 февраля. В Подмосковье для жителей работают 266 брендированных площадок, куда можно отнести хвойные новогодние деревья», – отметили в ведомстве.
Адреса ближайших к дому пунктов приёма нанесли на интерактивную карту.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В министерстве также рассказали, что делать, если дерево слишком тяжёлое, и отнести его самостоятельно невозможно. Для таких случаев на портале региональных госуслуг работает сервис по вывозу ненужных вещей. Услуга платная.
Для вывоза ели нужно перейти по ссылке в раздел «Другое» и оформить заявку, указав объект и контакты заявителя.
Далее с гражданином свяжется оператор, чтобы согласовать сроки выполнения работ. Специалисты приедут в назначенное время и отвезут дерево на перерабатывающий завод.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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Лора Луганская