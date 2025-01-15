В Подмосковье стартовала акция по сдаче на переработку новогодних ёлок

Видео: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье 15 января началась акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки!». После новогодних и рождественских праздников в регионе принимают живые ели, сосны и пихты, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое запустило акцию.
Все желающие смогут сдать свои деревья в специальные пункты приёма, откуда их отправят на перерабатывающие заводы, где дадут вторую жизнь.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В прошлом году в Подмосковье сдали на переработку более 500 м³ сырья. В этом сезоне планируется увеличить объём.
Переработанные ели превратятся в корм для животных, материал для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс, щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве. Неиспользованные и свежие деревья станут питательным кормом для коз, овец и лошадей.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Адреса ближайших к дому пунктов приёма нанесли на интерактивную карту. Каждую локацию оборудуют брендированными площадками. Акция продлится до 10 февраля.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
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Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«И живые, и искусственные новогодние деревья должны собираться только в бункеры для крупногабаритных отходов, к которым относятся предметы более 50 см. Из одной живой ёлки может получиться около 25 кг полезной щепы. В каждом муниципалитете мы установим пункты приёма. Для удобства жителей постарались разместить больше точек вблизи контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. Не остались в стороне и площадки «Мегабак», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В прошлом году в Подмосковье сдали на переработку более 500 м³ сырья. В этом сезоне планируется увеличить объём.
Переработанные ели превратятся в корм для животных, материал для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс, щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве. Неиспользованные и свежие деревья станут питательным кормом для коз, овец и лошадей.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Адреса ближайших к дому пунктов приёма нанесли на интерактивную карту. Каждую локацию оборудуют брендированными площадками. Акция продлится до 10 февраля.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
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Лора Луганская