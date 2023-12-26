Для жителей Подмосковья подготовили график техобслуживания газового оборудования

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Опубликован график техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
График на 2024 год появился на официальном сайте «Мособлгаза».
Кроме этого, жителей Московской области будут оповещать за две недели до проведения техобслуживания по электронной почте, также за неделю до указанной даты управляющие компании разместят соответствующие объявления на своих информационных щитах.
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«Осуществлять техобслуживания будут квалифицированные сотрудники «Мособлгаза» — газовые участковые. Отличить их можно будет по сезонной спецодежде и удостоверению с QR-кодом.<…> Появление на территории Московской области газовых участковых — это еще один весомый шаг в обеспечении жителей региона необходимой информацией о газовой безопасности. Выполнять техобслуживание квалифицированные специалисты будут один раз в год», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
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Мира Полтева