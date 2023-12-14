За время действия программы социальной газификации в Подмосковье одобрили 4 тыс заявок

Фото: пресс-служба Мособлэнерго
Суммарное количество одобренных заявок на льготное подключение газа по программе социальной газификации в Подмосковье достигло 4 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза.
«На сегодня в Московской области одобрено 4 тыс заявок. Речь идёт обо всех заявках, одобренных с 1 марта 2022 года, когда начали действовать льготы по программе соцгазификации. Приём заявок продолжается», – говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, воспользоваться программой могут жители 3,1 тыс населённых пунктов, включённых в проект. Им бесплатно проводят газ до границы земельного участка.
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Лора Луганская