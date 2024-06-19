Для жителей Подмосковья пройдет онлайн-конференция по вопросам поступления в ВУЗ

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Для жителей Подмосковья пройдет Прямая Линия, посвященная вопросам поступления в вузы. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В ВУЗах Московской области 20 числа начинается прием документов для поступления.
Чтобы задать вопрос, необходимо перейти в Госуслуги и выбрать тему «Поступление в вуз: вопросы и ответы». Эта опция доступна только жителям Подмосковья.
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«По вопросам поступления в вузы пройдет Прямая Линия с Еленой Белик, начальником управления подготовки педагогических кадров и дополнительного профессионального образования министерства образования Московской области. Эфир состоится 04 июля в 15:00», — поделились в пресс-службе министерства.
Чтобы задать вопрос, необходимо перейти в Госуслуги и выбрать тему «Поступление в вуз: вопросы и ответы». Эта опция доступна только жителям Подмосковья.
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Мира Полтева