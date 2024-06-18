Подмосковные студенты примут участие в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье стартует отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» 2024— соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования пройдут в 20 регионах России. К концу июля будут определены все финалисты. 26 июля станут известны имена участников, которые с 25 по 29 октября будут представлять свои команды на финальных состязаниях в Москве.
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«Дмитровский техникум впервые встречает участников из пятнадцати регионов России. Они будут соревноваться в четырёх компетенциях: выпечка осетинских пирогов, мастер пищевого арт-декора, ресторанный сервис и флористика. Отборочный этап — это очные соревнования, победитель каждой номинации получит возможность представлять свой регион на Национальном чемпионате», — сообщили в пресс-службе.
Соревнования пройдут в 20 регионах России. К концу июля будут определены все финалисты. 26 июля станут известны имена участников, которые с 25 по 29 октября будут представлять свои команды на финальных состязаниях в Москве.
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Мира Полтева