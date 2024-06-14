Для жителей Подмосковья составили список автобусных маршрутов к грибным местам

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В Московской области стартовал летний грибной сезон. Подмосковный Минтранс выложил список маршрутов общественного транспорта, на котором можно добраться до мест тихой охоты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ориентиром для грибников могут служить железнодорожные станции, до которых можно доехать на пригородных поездах и на автобусах. Больше всего грибов в этом году заметили у станций Белорусского направления, таких как Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово. Там растут подосиновики, подберёзовики и белые грибы. До некоторых станций можно доехать и на восьми автобусных маршрутах.
Второе направление сбора грибов – Волоколамское. Добраться до грибных мест можно, доехав до остановки «Станция МЦД Опалиха». Туда следуют пять маршрутов.
В Наро-Фоминском округе грибные места расположены у станции Победа, до которой можно доехать автобусами маршрута №55.
В Подольске тоже есть хорошие места для сбора грибов – доехать туда можно на пригородных поездах до станции Львовской и на автобусах пяти маршрутов.
Список всех маршрутов можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
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Второе направление сбора грибов – Волоколамское. Добраться до грибных мест можно, доехав до остановки «Станция МЦД Опалиха». Туда следуют пять маршрутов.
В Наро-Фоминском округе грибные места расположены у станции Победа, до которой можно доехать автобусами маршрута №55.
В Подольске тоже есть хорошие места для сбора грибов – доехать туда можно на пригородных поездах до станции Львовской и на автобусах пяти маршрутов.
Список всех маршрутов можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
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Лора Луганская