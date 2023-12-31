Дмитриева: Подмосковье окажет посильную помощь пострадавшим в Белгороде

Заместитель председателя общественной палаты Татьяна Дмитриева заявила, что общественники Подмосковья готовы оказать любую посильную помощь пострадавшим в Белгороде.
«Ужасный акт насилия со стороны ВСУ - атака Белгорода в канун Нового года. Я выражаю соболезнования пострадавшим и уверяю, что мы готовы оказать любую помощь со стороны гражданского общества нашего региона!»,-отметила Татьяна Дмитриева.По словам Татьяны Дмитриевой, организаторам бесчеловечной атаки не удастся испортить праздник.
«Не удастся испортить праздникам нашим детям. Мы все ждём новогодней ночи и чудес, которые происходят в этот, объединяющий всю страну праздник», - сказала Татьяна Дмитриева.Ранее глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в Белгороде. И желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Ужасная трагедия и бесчеловечный поступок!»,-прокомментировал случившееся Сергей Юров.По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье обязательно поможет всем, кому потребуется поддержка.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек.
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Мария Фирсова