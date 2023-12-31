Жители Белгорода организовали стихийные мемориалы в память о погибших при обстреле

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Жители Белгорода, который накануне подвергся обстрелу со стороны Украины, организовали стихийные мемориалы в память о погибших. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства передаёт, что белгородцы несут цветы, игрушки и конфеты к арт-объекту в виде сердца с надписью «Белгород». Неподалёку от объекта видна глубокая воронка от упавшего снаряда, а у рядом расположенного универмага рабочие убирают осколки и закрывают гипсокартоном пустые рамы витрин.
Также цветы возложили у «Вечного огня», который располагается на Соборной площади. На ней же стоят новогодняя ёлка и оборудован каток, которые были повреждены при обстрелах.
Отмечается, что город постепенно восстанавливается: коммунальные службы активно приводят в порядок улицы, общественный транспорт ходит по маршрутам, везде патрулируют наряды полиции.
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Также цветы возложили у «Вечного огня», который располагается на Соборной площади. На ней же стоят новогодняя ёлка и оборудован каток, которые были повреждены при обстрелах.
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Анастасия Чинкова