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Жители Белгорода организовали стихийные мемориалы в память о погибших при обстреле

Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в память о погибших
31 декабря 2023, 14:59
Фото: iStock/Natalia POGODINA

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Жители Белгорода, который накануне подвергся обстрелу со стороны Украины, организовали стихийные мемориалы в память о погибших. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства передаёт, что белгородцы несут цветы, игрушки и конфеты к арт-объекту в виде сердца с надписью «Белгород». Неподалёку от объекта видна глубокая воронка от упавшего снаряда, а у рядом расположенного универмага рабочие убирают осколки и закрывают гипсокартоном пустые рамы витрин.

Также цветы возложили у «Вечного огня», который располагается на Соборной площади. На ней же стоят новогодняя ёлка и оборудован каток, которые были повреждены при обстрелах.


Отмечается, что город постепенно восстанавливается: коммунальные службы активно приводят в порядок улицы, общественный транспорт ходит по маршрутам, везде патрулируют наряды полиции.

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#белгород
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#погибшие
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Глава Балашихи Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде
31 декабря 2023, 15:26

Фото: ВК

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в Белгороде. И желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Ужасная трагедия и бесчеловечный поступок!»,-прокомментировал случившееся Сергей Юров.
По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье обязательно поможет всем, кому потребуется поддержка.

Спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. «РГ» сообщает, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей. На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.

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#балашиха
#белгород
#происшествие
#подмосковье
#московская область
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Депутат Госдумы Хамитов исполнил мечту 10-летнего Артура из ДНР
31 декабря 2023, 14:51

Артур Лукьянов загадал необычное желание.
Мальчик мечтал получить футболку спортивного клуба «Зенит». Артур очень любит футбол, и сам занимается им.

Его заветную мечту осуществил в рамках акции «Ёлка желаний» Амир Хамитов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

10-летний Артур получил не только форму, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит». Мальчику записал видеообращение защитник клуба Дмитрий Чистяков. Он пожелал ему реализации всех планов.

«Ёлка желаний» является инициативой Владимира Путина. У каждого есть возможность стать добрым волшебником и исполнить желания ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет ограниченные физические возможности, детям участников СВО, а также из новых российских регионов.

Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).

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#новый год
#ёлка желаний
#дети
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С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в РФ
Желающие переселиться в РФ, с 1 января обязаны подтвердить знание русского языка
31 декабря 2023, 14:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

C 1 января соотечественники, которые проживают за рубежом и желают добровольно переселиться в РФ, будут обязаны документально подтверждать владение русским языком.
Данная информация следует из постановления правительства, которое опубликовано на портале правовой информации.

Условием приема заявлений от соотечественников, которые не являются гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.

Подтвердить владение русским языком возможно документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Или документом об образовании, который был выдан в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решением комиссии по результатам собеседования.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за рубежом, принята президентским указом в 2006 году. Она способствует переселению на родину людей, которые оказались после распада СССР за пределами РФ.

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#гражданство
#россия
#русский язык
#новости
#общество
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Зампред Правительства МО Гержик вручил подарок мальчику из ДНР
31 декабря 2023, 14:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Желание мальчика Серёжи из села Митьково-Качкары на «Ёлке желаний» исполнил заместитель председателя Правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.
Сергей Бабанов мечтает восстанавливать разрушенные города и посёлки родного Донбасса, но для этого ему ещё многому нужно научиться.

Министр Гержик высоко оценил стремление мальчика, ведь он сам является частым гостем новых регионов России, поскольку при его непосредственном участии специалистами из Подмосковья производятся восстановительные работы в Приазовье.

Гержик вручил Сергею в качестве подарка на Новый год ноутбук.

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#ёлка желаний
#алексей гержик
#подарок
#днр
#ребёнок
#новый год
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Роднина рассказала, как реагирует на критику из-за жизни в США
Ирина Роднина заявила, что спокойно реагирует на критику жизни в США
31 декабря 2023, 14:20

Фото: istockphoto/rarrarorro

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина рассказала о своей реакции на критику из-за жизни в США.
Sport24 пишет, что, по словам Родниной, она спокойно реагирует на комментарии людей о её жизни в США. Роднина отметила, что работала там.

«Это было другое время, не как сейчас. Жила в Моcкве, когда ещё даже многие не родилиcь. И поехала в CША, когда многие хотели переехать в Моcкву», — говорит Ирина Роднина.
29 декабря Роднина сравнила уровень комфорта московской жизни и жизни в Нью-Йорке. По её мнению, Москва намного лучше для жизни.

Ирина Роднина жила в Америке с 1990 по 2002 год. В США она работала тренером международного центра фигурного катания.

Ранее шахматистка Гунина рассказала о своём отношении к украинским спортсменам. В субботу россиянка Валентина Гунина стала первой на чемпионате мира по блицу, прошедшем в Самарканде (Узбекистан). Валентина Гунина во второй раз одержала победу на чемпионате мира по блицу. Впервые она победила на турнире в 2012 году. Гунина набрала 14 очков из 17 возможных. В заключительной партии спортсменка из России обыграла украинку Анну Музычук.

«Меня не смущает, что украинские шахматистки не подают руки, потому что мы все понимаем, что можно делать, а что нельзя»-, говорит Валентина Гунина.
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#спорт
#сша
#россия
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Андрей Иванов исполнил желание ученика Безыменской школы из ДНР
31 декабря 2023, 14:01

Для 16-летнего Александра Чеснокова, ученика 11 класса Безыменской школы из ДНР, добрым волшебником стал Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа Московской области.
«Новый Год - это время, когда сбываются все мечты. И я с большим удовольствием хочу создать чувство праздника, чувство радости для Александра. Что касается акции «Ёлка желаний», то это очень добрая традиция, которая будет и дальше развиваться и приносить радость нашим детям!», -сказал Андрей Иванов.
Желание Александр исполнили, и он получил в подарок ноутбук.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года администрация Новоазовского района приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

В России она проводится шестой год подряд. За это время исполнили более 100 тысяч желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.

Дедами Морозами для маленьких жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.

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#праздники
#новый год
#дети
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Глава Щёлково Булгаков исполнил мечту 10-классника на «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 13:30

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков принял участие в акции «Ёлка желаний».
С новогоднего дерева он снял пожелание 10-классника Дмитрия Жуковского из Новоазовска, который написал, что хочет связать свою жизнь с IT-технологиями. Подросток очень хотел получить в подарок смартфон.

Булгаков исполнил желание Дмитрия и вручил ему долгожданный гаджет.

«Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. В рамках этой акции исполняются мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.

Ребята получают как материальные подарки, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).

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#ёлка желаний
#щёлково
#подарок
#подросток
#смартфон
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Администрация Новоазовского района поучаствовала в «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 13:13

В преддверии Нового года администрация Новоазовского района приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
В России она проводится шестой год подряд. За это время исполнили более 100 тысяч желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.
Дедами Морозами для маленьких жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.

Сегодня подаркам радовались Максим Замай, Дмитрий Жуковский, Сергей Бабанов, Руслан Куница, Даниил Олейник, Маргарита Недомеркова, Александр Чесноков и Артур Лукьянов.

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#дети
#новый год
#подарки
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Жителей Курской области призвали оставаться дома на фоне обстрела Белгорода
Старовойт призвал жителей Курской области остаться дома после удара по Белгороду
31 декабря 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона оставаться дома из-за удара украинской армии по Белгороду. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Также с обращением к жителям выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своём Telegram-канале он сообщил об отмене всех праздничных массовых мероприятий в регионе. Он выразил надежду на то, что жители понимающе отнесутся к принятию такого решения.

Старовойт и Гусев выразили соболезнования родным и близким тех, кто оказался жертвами или пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода.

По последним данным, в результате атаки на Белгород погибли 24 человека, среди которых четверо детей. Ещё 109 получили ранения разной степени тяжести.

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#курская область
#белгород
#обстрел
#жители
#губернатор
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