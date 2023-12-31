В Москву спецборт МЧС из Белгорода доставил 25 пострадавших

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Спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.
«РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей.
На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.
Пострадавших доставили в сопровождении врачей отряда «Центроспас» МЧС, психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалистов Минздрава России.
В аэропорту пострадавших встречали три санитарных вертолета Московского авиационного центра и более 20 машин скорой помощи.
Затем в сопровождении автомобилей ГИБДД раненых доставят в московские медучреждения.
В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, 108 пострадали.
В ответ на обстрел Белгорода российские военные нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове.
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В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.
В аэропорту пострадавших встречали три санитарных вертолета Московского авиационного центра и более 20 машин скорой помощи.
Затем в сопровождении автомобилей ГИБДД раненых доставят в московские медучреждения.
В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, 108 пострадали.
В ответ на обстрел Белгорода российские военные нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове.
Читайте также:
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При атаке на Белгород погиб экс-глава «Белводоканала» Дмитрий Ряполов с семьёй
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
Мария Фирсова