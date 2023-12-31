В Москву спецборт МЧС из Белгорода доставил 25 пострадавших

Хоккеисты из детской команды «Чайка» Максим Лебедев и Артём Потапов погибли в ДТП в Вологодской области, сообщает телеканал РЕН ТВ. Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

По информации SHOT, трагическая авария произошла днëм 30 декабря на трассе А-114 в Череповецком районе: водитель минивэна «Ford S-Max» не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с фурой Scania. Юные спортсмены в этот момент находились на заднем пассажирском сидении, не были пристëгнуты и погибли на месте.