Дмитрий Медведев: Террористы понимают только ответный террор

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» заявил, что террористы понимают только ответный террор. Об этом он написал в своём личном Telegram-канале.
По мнению замглавы Совбеза, никакие расследования и никакие суды не помогут после случившегося, если не противопоставить этому казни террористов и репрессии против их семей. Медведев считает, что в случае установления причастности к совершенному вечером в пятницу теракту киевского режима должны быть уничтожены как террористы, в том числе — и официальные лица государства, совершившего это злодеяние.
К уничтожению «выродков», совершивших данный теракт, призвал ранее и спикер Госдумы Вячеслав Володин. А глава комиссии ГД РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что все заказчики и исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» будут обязательно установлены и понесут самое суровое наказание.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. СК России начал уголовное дело по факту теракта.
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«Смерть за смерть», — жёстко подытожил бывший глава государства и бывший же премьер-министр России.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. СК России начал уголовное дело по факту теракта.
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Артем Путинцев