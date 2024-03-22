Пискарёв: Все причастные к теракту в «Крокус сити холле» понесут наказание

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Глава комиссии ГД РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что все заказчики и исполнители теракта в «Крокус сити холле» будут обязательно установлены и понесут самое суровое наказание.
«Случившееся еще раз показало нам, что враги России не останавливаются ни перед чем в своих попытках сломить Россию, и если это не получается в честном бою на фронте, наносят подлый удар по мирным людям», — написал депутат в своём Телеграм-канале.
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