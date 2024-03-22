Володин призвал уничтожить выродков совершивших теракт в «Крокусе»

Фото: Сайт Кремля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил террористический акт в комплексе «Крокус» и заявил о необходимости уничтожения его исполнителей.
Он написал об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что правоохранительные органы выполняют свою работу.
ФСБ России сообщила о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. СК России начал уголовное дело по факту теракта.
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«Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — заявил Володин.
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Артем Кузьмин