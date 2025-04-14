Дмитрий Песков признался, что стал отцом – фото

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дмитрий Песков редко откровенно рассказывает о семейной жизни с фигуристкой Татьяной Навкой. Супруги всегда следуют правилу, что счастье любит тишину, но в честь юбилея жены пресс-секретарь президента решился на редкий комментарий.
«Таня очень нежно относится в целом к семье. И для неё это большая ценность», – отметил представитель Кремля в документальном фильме «Она», посвящённом жизни Навки.Также Песков признался, что недавно снова стал отцом, правда, всего лишь крёстным. Он стал духовным наставником для сына сестры спосртменки. В 2023 году Наталья Навка стала мамой во второй раз, родив сына Александра.
Фото: кадр из документального фильма «Она»
Кроме того, Песков подчеркнул, что гордится отношением Навки к его детям от прошлого брака. Он отметил, что она никогда не пыталась заменить им мать, но дети знают, что могут на неё рассчитывать.
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Анастасия Чинкова