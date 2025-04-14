Дмитрий Песков признался, что стал отцом – фото

Следственный комитет проверяет информацию о том, что житель Владивостока Виктор Коэн, осуждённый за убийство 26-летней подруги Галины Колядзинской, в тюрьме вёл трансляции, в которых негативно высказывался о своей жертве, а после освобождения начал зарабатывать на мерче с «маньячной» тематикой.