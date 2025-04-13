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Дмитрий Песков вышел на лёд и станцевал с Навкой — видео

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в честь дня рождения своей супруги Татьяны Навки вышел на лёд и исполнил с ней танец под песню Анны Герман «А он мне нравится». Видео опубликовал ТАСС.
Фигуристке Татьяне Навке сегодня исполняется 50 лет. К юбилею олимпийская чемпионка подготовила масштабное представление «Больше, чем шоу». На лёд вышли её друзья: Пётр Чернышёв, Камила Валиева, Алина Загитова, Аделина Сотникова, Алексей Ягудин, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие.



Особенным гостем шоу стал Роман Костомаров. Бывшие партнёры исполнили танец на льду под аплодисменты зрителей.

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В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
Оперштаб Кубани зафиксировал новые выбросы мазута на побережье Анапы
13 апреля 2025, 15:57

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы 13 апреля на двух участках побережья Анапы. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Новые загрязнения обнаружили на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин, уточнили в оперштабе.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что все пляжи очистили от мазута, незначительные выбросы нефтепродуктов на берег никак не повлияют на проведение курортного сезона.

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#анапа
#нефть
#море
#чёрное море
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В WhatsApp* для Windows нашли опасную уязвимость
В WhatsApp* для Windows обнаружили уязвимость, позволяющую отправлять вирусы
13 апреля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/gutaper

Серьезную уязвимость, позволяющую злоумышленникам отправлять вирусы, обнаружили в версии мессенджера WhatsApp* для Windows. Как уточнили в МВД России, мошенники могут отправлять юзерам вредоносное ПО под видом безопасных файлов.
«Компания Meta* предупредила о серьёзной уязвимости в версии WhatsApp* для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы», — пояснили в МВД.

В ведомстве добавили, что аферисты могут посылать картинки или документы, при открытии которых происходит незаметный запуск вируса. Полицейские порекомендовали пользователям обновить мессенджер до версии 2.2450.6, не открывать файлы от незнакомцев и автоматически обновлять приложение.

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#мир
#россия
#мвд
#мессенджеры
#новости
#вирусы
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Верховный суд признал недопустимым списание средств, зачисленных по ошибке
13 апреля 2025, 11:31

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Списание денег банком из-за их ошибочного зачисления клиенту незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на определение Верховного суда России.
Речь идет о деле Тамары Шкулевой, которой в апреле 2022 года зачислили на счет 783 тысячи евро в рамках операций по погашению номинальной стоимости облигаций (выплата купонного дохода). Банк списал все свои платежи без распоряжения клиента, сославшись на ошибку при зачислении. После похода в банк, женщина обратилась в суд, где ей отказали по Закону о рынке ценных бумаг, указав на то, что Шкулева была «опытным инвестором» и знала о рисках. Апелляция не помогла, и истица пожаловалась в Верховный суд.

«Вывод суда о том, что истец является «опытным инвестором», профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет коммерческие риски при осуществлении брокерской деятельности, сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств», — сказано в судебном решении.

Верховный суд направил дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

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#мир
#россия
#суд
#деньги
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Музыкант Галанин назвал граффити о Паше Технике на стене Цоя актом вандализма
13 апреля 2025, 08:46

Стена Виктора Цоя на Арбате в Москве (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Гитарист, солист и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя на Арбате. В беседе с NEWS.ru музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники Цоя восстановят первоначальный вид стены.
«Количество психических людей на данный момент времени, при отсутствии должной психиатрии, превысило норму, к сожалению. Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант», — сказал музыкант.

По словам Галанина, авторы надписи, вероятно, действовали на эмоциях, но впоследствии им, скорее всего, станет стыдно за свой поступок. Гитарист назвал случившееся «печальным»

Напомним, ранее неизвестные нанесли крупную надпись «Техник» прямо поверх портрета Виктора Цоя, что вызвало широкий общественный резонанс.

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 4 апреля в больнице Таиланда.

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#заявление
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На Камчатке обнаружили новое горячее озеро на вулкане Шивелуч
13 апреля 2025, 07:37

Фото: istockphoto / geyzer

На куполах вулкана Шивелуч на Камчатке ученые обнаружили новое парящее горячее озеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В ходе полевых работ на экструзивных куполах вулкана Шивелуч участники маршрутной группы обнаружили новое парящее озеро овальной формы. Температура воды у бортов водоема - 52°С», — отметили в учреждении.

По данным специалистов, в центре озера находится активный бурлящий участок, из которого вода выбрасывается фонтаном примерно на 40 сантиметров вверх. На поверхности воды также заметна голубоватая пленка — предположительно она состоит из серы и её соединений. Ученые уже взяли пробы воды и пленки для последующего лабораторного анализа.

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#участок
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