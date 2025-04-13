Дмитрий Песков вышел на лёд и станцевал с Навкой — видео

Гитарист, солист и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя на Арбате. В беседе с NEWS.ru музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники Цоя восстановят первоначальный вид стены.