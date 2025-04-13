Дмитрий Песков вышел на лёд и станцевал с Навкой — видео

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в честь дня рождения своей супруги Татьяны Навки вышел на лёд и исполнил с ней танец под песню Анны Герман «А он мне нравится». Видео опубликовал ТАСС.
Фигуристке Татьяне Навке сегодня исполняется 50 лет. К юбилею олимпийская чемпионка подготовила масштабное представление «Больше, чем шоу». На лёд вышли её друзья: Пётр Чернышёв, Камила Валиева, Алина Загитова, Аделина Сотникова, Алексей Ягудин, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие.
Особенным гостем шоу стал Роман Костомаров. Бывшие партнёры исполнили танец на льду под аплодисменты зрителей.
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Анастасия Чубина