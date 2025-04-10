«Встретились у товарища на дне рождения и там накрыло»: Дмитрий Песков рассказал о знакомстве с Татьяной Навкой

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На Первом канале 13 апреля состоится премьера фильма «Она» к юбилею Татьяны Навки. Зрителям пообещали эксклюзивные подробности о легенде отечественного фигурного катания и её личной жизни.
Спортсменка прошла большой путь, став Олимпийской чемпионкой, а затем известным продюсером, который ставит собственные ледовые шоу. Выступления Навки и учеников её собственной Академии фигурного катания демонстрируются не только в России, но и за рубежом.
К 50-летию Татьяны Навки редакторы Первого канала связались с самыми близкими людьми спортсменки и узнали у них много интересного. Муж фигуристки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первой встрече с будущей женой.
Журналисты также поговорили с мамой Татьяны Навки, её старшей дочерью Александрой, Константином Эрнстом и другими важными людьми в жизни фигуристки.
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К 50-летию Татьяны Навки редакторы Первого канала связались с самыми близкими людьми спортсменки и узнали у них много интересного. Муж фигуристки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первой встрече с будущей женой.
«Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и вот, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом мы ещё вот через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло», – признаётся Песков.Он также отметил, что очень удивляется работоспособности жены, которая за неделю до премьеры своих ледовых шоу практически перестаёт есть и спать, полностью отдаваясь работе.
Журналисты также поговорили с мамой Татьяны Навки, её старшей дочерью Александрой, Константином Эрнстом и другими важными людьми в жизни фигуристки.
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Анастасия Чинкова