Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что её супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недостаточно защищает Владимира Путина.
Представитель Кремля прокомментировал слова жены в документальном фильме «Она», премьера которого состоится 13 апреля на Первом канале.
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«Она это делает на полном серьёзе, вот со всей пролетарской жесткостью», – заявил Песков, слова которого цитирует РИА Новости.Напомним, что Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились в 2015 году, а за год до этого у них родилась дочь.
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Анастасия Чинкова