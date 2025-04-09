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Татьяна Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк

Навка рассказала о жизни Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка (Фото: ВКонтакте @tatiananavka)

Татьяна Навка (Фото: ВКонтакте @tatiananavka)

В недавнем интервью Татьяна Навка поделилась откровениями о жизни Петра Чернышева после трагической утраты его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет «Voice».
Навка отметила, что Чернышев находит утешение в своей 6-летней дочери Миле.

«Я спокойна сейчас за Петю, у него подрастает прекрасная Милаша. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу», — рассказала фигуристка.

По словам Татьяны, Петя активно занимается воспитанием дочери, она проявляет интерес к фигурному катанию, что сближает их. Навка также подчеркнула, что Чернышев продолжает творческую деятельность, помогая ей в создании ледовых постановок.

Фигуристка выразила надежду, что со временем Петр сможет преодолеть горе и восстановить свою жизнь.

«Время лечит», — заключила она.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после тяжёлой болезни — глиобластомы (злокачественная опухоль мозга). Этот диагноз был поставлен ей в 2018 году. В последние годы она боролась с болезнью, но, несмотря на усилия врачей и поддержку близких, болезнь оказалась неизлечимой.

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Семья Яниса Тиммы продолжает винить Анну Седокову после трагической смерти баскетболиста
Анна Седокова заблокировала отца Яниса Тиммы в соцсетях
09 апреля 2025, 09:39

Анна Седокова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

В декабре прошлого года мир спорта потрясла трагическая новость о самоубийстве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спустя время после утраты, его семья не может смириться с горем и продолжает обвинять певицу Анну Седокову, с которой у спортсмена были сложные отношения.
Отец Яниса, Райтис, в интервью для News.ru заявил, что не следит за деятельностью Седоковой в социальных сетях, так как «заблокирован у нее».

«Она мне не особо интересна, для меня все понятно с нею, себя показала уже давно, я давно все о ней понял», — отметил он.

Кроме того, Райтис охарактеризовал экс-супругу своего сына как «алчную женщину», подчеркивая, что ее действия могли повлиять на психоэмоциональное состояние Яниса. В то время как Анна Седокова, похоже, справилась с утратой и вернулась к творческой деятельности, семья спортсмена продолжает переживать тяжелые времена и требует справедливости.

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Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о похоронах и завещании
09 апреля 2025, 09:02

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

За месяц до своей смерти Паша Техник дал откровенное интервью, в котором поделился размышлениями о смерти и похоронах. Рэпер, ушедший из жизни 5 апреля 2025 года в возрасте 40 лет, выразил желание, чтобы его проводили в последний путь без лишней помпы. Об этом сообщает «Life.ru».
«Я когда умру, не надо меня закапывать за деньги там. Умер, вот труп сгнил, и всё. Хочу именно так», — заявил он, подчеркивая свою неприязнь к традиционным ритуалам прощания.

Кроме того, Паша Техник поделился своими мыслями о том, как бы он хотел покинуть этот мир. Он отметил, что мечтает умереть во сне, без страданий и мучений. Рэпер также признался, что не оставил завещания.

Паша Техник скончался в больнице Таиланда после тяжелой болезни, включающей пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. Его уход стал большой утратой для поклонников и коллег по музыкальной индустрии.

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«Остался месяц до малыша»: Старшая дочь Трампа устроила сестре Тиффани бэби шауэр с кроликами
У младшей дочки Трампа скоро родится сын, Иванка устроила для сестры бэби шауэр
09 апреля 2025, 07:46

Дочери Трампа Тиффани и Иванка (Фото: Instagram* @ivankatrump)

Младшая дочь Дональда Трампа, Тиффани, готовится стать мамой, и ее сестра Иванка организовала для будущей мамы красивый бэби шауэр. Праздник прошел в тематике кролика Питера, с голубыми украшениями и вкусностями. Совсем скоро 31-летняя модель впервые возьмет на руки своего мальчика.
Иванка, которой уже 43, взяла подготовку мероприятия в свои руки и украсила вечеринку в стиле сказок Беатрис Поттер. Были кроличьи хвостики на десертах, сэндвичи с мультяшным героем и макаруны в голубых тонах — намек на пол ребенка.

Кадры мероприятия (Фото: Instagram* @ivankatrump)

Тиффани показалась на празднике в таком же голубом платье, как и украшения, показывая нетерпение родить сына. Она опубликовала фото с мужем, где тот заботливо касается ее живота. Ожидается, что мальчик появится на свет примерно через месяц.

Тиффани Трамп со своим мужем (Фото: Instagram* @tiffanytrump)

На снимках, которые выложила Иванка, видно, как сестры наслаждались днем, полным смеха и тепла. Она написала, что планировать праздник было весело, и назвала Тиффани будущей замечательной мамой и своей доброй сестренкой.

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«Твой малыш уже такой любимый — и я очень счастлива, что у меня есть ты! Люблю тебя», — отметила Иванка.
Сама Тиффани поблагодарила сестру за красоту и любовь, которую та ей всегда дарит.

Кадры мероприятия (Фото: Instagram* @ivankatrump)

«Такой особенный день, празднуем скорое появление нашего сына! Остался один месяц! Спасибо моей старшей сестре Иванке за планирование самого красивого праздника нашего ребенка», — сказала будущая мама.
Дональд Трамп на вечеринке не появился, но его радость за дочь ни для кого не секрет. Еще в октябре в Детройте он объявил о беременности Тиффани, хваля ее мужа Массада Булоса и называя дочку исключительной счастливицей. Семья политика с нетерпением ждет малыша.

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«Концерт в Вильнюсе захотели отменить?»: Кристина Орбакайте может лишиться зарубежных заработков
Дочке Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте грозит отмена шоу в Литве и Европе
09 апреля 2025, 06:06

Кристина Орбакайте (Фото: кадр видео Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, может потерять возможность зарабатывать за границей из-за проблем с концертами в Европе. Недавно она поделилась планами выступить в Литве, но местные власти задумались о запрете шоу. Ее карьера за рубежом оказалась под угрозой, а в России после отъезда матери из страны ситуация не лучше.
Жизнь Кристины давно связана с Америкой. Певица живет в США, выйдя замуж за бизнесмена Михаила Земцова — у него американское гражданство. У пары есть 13-летняя дочь Клавдия, которая учится в местной школе, а старший сын певицы Никита Пресняков теперь снимает клипы в Штатах после учебы в Нью-Йоркской киноакадемии.

В Россию Орбакайте прилетала лишь ради выступлений, но после ухода Пугачевой из страны ее концерты здесь свернулись.

Кристина Орбакайте с семьей (Фото: кадр видео Instagram* @orbakaite_k)

Сейчас певица выступает в США, Израиле и Европе, но гастролей стало меньше, а гонорары упали до 30–50 тысяч долларов за частное шоу. В Европе ситуация осложняется: в Литве могут запретить скорое выступление Кристины.

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Концерт в Вильнюсе Орбакайте должна была дать 31 мая на Pramogu arena. Теперь же не факт, что шоу состоится. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас потребовал Кристину ясно высказаться о спецоперации на Украине, иначе выступление не состоится.

«Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — передает «Комсомольская Правда» слова Палуцкаса

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Если Литва решит отменить выступление, другие страны ЕС тоже могут закрыть Кристине сцену. Возможно, певица уже готова к такому исходу: 6 апреля она выложила ролик, в котором ходила из вагона в вагон в подземке Нью-Йорка и пела песню «Перелётная птица». Скорее всего, чтобы привлечь внимание иностранцев, которые могли о ней не слышать.



Между тем Алла Пугачева, живущая в Израиле, открыто критикует Россию, называя россиян «холопами и рабами». 8 апреля дипломат российского МИДа Мария Захарова заявила, что Пугачева пренебрегла любовью россиян. Она указала, что народная любовь явление уникальное в отличие от успешности, известности и популярности.

Кристина же пока молчит о политике, в отличие от матери.

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«Стыдно, какой я идиот!»: Воробьев извинился за слова о макияже и заявил об «обновлении в прошивке»
Воробьёв назвал себя идиотом в извинении перед девушками за слова о макияже
09 апреля 2025, 04:36

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Актер Алексей Воробьев недавно выложил пост в соцсетях, где признался, что чувствует себя «полным идиотом» из-за старых слов о макияже и о том, что именно девушки прихорашиваются для публики. В строгой водолазке и пиджаке он поделился своим прозрением — что сам одевается, чтобы произвести впечатление.
Осознание пришло, когда Воробьев готовился выйти из дома и выбирал себе одежду. Не мог понять, почему бы не выйти в обычном худи, ведь в нем удобнее. Он вдруг понял, что сам подстраивается под чужие взгляды, хотя раньше упрекал девушек за то же самое с косметикой. Этот момент заставил его пересмотреть свои взгляды и открыто посмеяться над собой.

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«Какой же Воробьёв, ты, идиот! (...) Ты ведь человек, который рассуждал, что девушки красятся для кого-то другого, а не для себя. Серьезно, я себя поймал на мысли, и мне так стыдно стало. Такие вот обновления в моей прошивке», — признался он.
Актер всего пару месяцев назад уверял, что женщин слишком сильно заботит мнение общества, что это делает их неполноценными. Тогда его слова вызвали волну критики, но он стоял на своем. Позже записал извинение, но мало кто счел его слова искренними.

Алексей Воробьев (Фото: кадр видео Instagram* @mr.alexsparrow)

Теперь же Воробьев добавил, что промахи помогают ему расти. Под постом Алексей с юмором подписал: «Извинительная водолазка» была случайностью, клянусь!

«Спасибо, что позволяете мне ошибаться», — закончил мысль он.
Алексей подчеркнул, что каждый должен быть собой не для других, а для собственного счастья.

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