Татьяна Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк

Татьяна Навка (Фото: ВКонтакте @tatiananavka)
В недавнем интервью Татьяна Навка поделилась откровениями о жизни Петра Чернышева после трагической утраты его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет «Voice».
Навка отметила, что Чернышев находит утешение в своей 6-летней дочери Миле.
По словам Татьяны, Петя активно занимается воспитанием дочери, она проявляет интерес к фигурному катанию, что сближает их. Навка также подчеркнула, что Чернышев продолжает творческую деятельность, помогая ей в создании ледовых постановок.
Фигуристка выразила надежду, что со временем Петр сможет преодолеть горе и восстановить свою жизнь.
Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после тяжёлой болезни — глиобластомы (злокачественная опухоль мозга). Этот диагноз был поставлен ей в 2018 году. В последние годы она боролась с болезнью, но, несмотря на усилия врачей и поддержку близких, болезнь оказалась неизлечимой.
Читайте также:
Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны
«Остался месяц до малыша»: Старшая дочь Трампа устроила сестре Тиффани бэби шауэр с кроликами
«Концерт в Вильнюсе захотели отменить?»: Кристина Орбакайте может лишиться зарубежных заработков
«Я спокойна сейчас за Петю, у него подрастает прекрасная Милаша. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу», — рассказала фигуристка.
По словам Татьяны, Петя активно занимается воспитанием дочери, она проявляет интерес к фигурному катанию, что сближает их. Навка также подчеркнула, что Чернышев продолжает творческую деятельность, помогая ей в создании ледовых постановок.
Фигуристка выразила надежду, что со временем Петр сможет преодолеть горе и восстановить свою жизнь.
«Время лечит», — заключила она.
Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после тяжёлой болезни — глиобластомы (злокачественная опухоль мозга). Этот диагноз был поставлен ей в 2018 году. В последние годы она боролась с болезнью, но, несмотря на усилия врачей и поддержку близких, болезнь оказалась неизлечимой.
Читайте также:
Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны
«Остался месяц до малыша»: Старшая дочь Трампа устроила сестре Тиффани бэби шауэр с кроликами
«Концерт в Вильнюсе захотели отменить?»: Кристина Орбакайте может лишиться зарубежных заработков
Дарья Осипова