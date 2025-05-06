Дмитрий Певцов (Фото: Телеграм @Pevtsov_Moscow_)
Через несколько дней все постсоветское пространство будет отмечать 80-летие Великой Победы наш фашистской Германией.
Депутат Государственной Думы, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов в беседе с «Радио 1» поздравил россиян с грядущим праздником Великой Победы.
Также депутат поздравил тех, кто сейчас на передовых линиях.
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«Нашу великую, Богом хранимую страну поздравляю с 80-летием величайшей в истории человечества Победы. Победы, добра и мира над злом и сатанизмом! Только наш народ, только наша страна может одерживать такие победы. Только наша страна может иметь такие потери, такие разрушения, и при этом выживать, продолжать жить, развиваться и защищать мир от сатанизма», — сказал он.
Также депутат поздравил тех, кто сейчас на передовых линиях.
«Всех причастных, всех героев Великой Отечественной войны, всех ветеранов, всех тружеников фронта поздравляю с этим праздником. И это относится, конечно же, к тем, кто сейчас с оружием в руках защищает нашу веру, наши границы, наш язык, нашу страну. С праздником! С Днем Победы!» — произнес музыкант.
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Анастасия Панченко