«Они не несут любовь»: Дмитрий Певцов объяснил свой отказ от участия в кинопроектах

Дмитрий Певцов (Фото: Телеграм @Pevtsov_Moscow_
Знаменитый советский и российский актёр, певец, телеведущий и педагог Дмитрий Певцов уже давно не снимается в кино. По его словам, это связано с тем, что он является «абсолютно театральным человеком».
В беседе с сетевым изданием Клео.ру актёр признался, что вышел на сцену 40 лет назад, и не покидает её до сих пор. Несмотря на то, что зрители любят и узнают артиста в том числе и за его роли в фильмах, Певцов уже давно не принимает участия в кинопроектах. Сейчас он преподаёт в Институте современного искусства и восхищается студентами, которые играют спектакли «на диком желании».
По его словам, нынешняя киноиндустрия сильно отличается от того, каким было кино его детства и юности. Тогда были настоящие кумиры, столпы, подлинные профессионала, которые отдавали людям своё искусство, а не стремились любой ценой его «конвертировать», заключил Дмитрий Певцов.
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«Это большая ответственность, прежде всего. И радость от того, когда у моих ребят получается, не сравнима ни с чем: ни с каким актерским успехом, наградами, призами. Круче этой радости я в жизни не испытывал», — говорит Дмитрий о своей педагогической деятельности.Что касается ролей в кино, то актёр вспоминает о них с улыбкой. Он уже давно не стремится принимать участие в кинопостановках и нисколько об этом не жалеет.
«Кино я давно забросил, как и оно меня. Я стараюсь не участвовать в проектах, которые не несут любовь, радость, надежду», — говорит народный артист России.
По его словам, нынешняя киноиндустрия сильно отличается от того, каким было кино его детства и юности. Тогда были настоящие кумиры, столпы, подлинные профессионала, которые отдавали людям своё искусство, а не стремились любой ценой его «конвертировать», заключил Дмитрий Певцов.
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Александр Бойцов