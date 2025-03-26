«Поженили нас обманным путём»: Ольга Дроздова высказалась о браке с Дмитрием Певцовым

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Ольга Дроздова призналась, что не стремилась к замужеству после своего первого брака, оказавшегося неудачным, поэтому в её планы не входило становиться женой коллеги Дмитрия Певцова.
По словам артистки, в ЗАГС её обманным путём заманили друзья.
Теперь же, спустя годы, она чувствует себя самой счастливой женщиной и женой. Ей нравится быть замужем, несмотря на то, что долгое время она сопротивлялась этому «званию».
В беседе с изданием «ИСИ», Дроздова сочла удивительным, что она вышла замуж за Певцова, учитывая тот факт, что после первого неудачного брака стала ярой противницей официальных отношений. Она объяснила, что не имеет в виду, что «ударилась во все тяжкие», но просто так получилось.
Дроздова вспомнила, что её выдали замуж за Певцова «обманным путём». Когда они ехали на съёмки, то вдруг неожиданно оказались около ЗАГСа. Тогда актриса не могла понять, почему «Королеву Марго» снимают в другом помещении.
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Теперь же, спустя годы, она чувствует себя самой счастливой женщиной и женой. Ей нравится быть замужем, несмотря на то, что долгое время она сопротивлялась этому «званию».
В беседе с изданием «ИСИ», Дроздова сочла удивительным, что она вышла замуж за Певцова, учитывая тот факт, что после первого неудачного брака стала ярой противницей официальных отношений. Она объяснила, что не имеет в виду, что «ударилась во все тяжкие», но просто так получилось.
Дроздова вспомнила, что её выдали замуж за Певцова «обманным путём». Когда они ехали на съёмки, то вдруг неожиданно оказались около ЗАГСа. Тогда актриса не могла понять, почему «Королеву Марго» снимают в другом помещении.
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Анастасия Чинкова