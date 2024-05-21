В Химках завершаются работы по капитальному ремонту дорог округа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В Новых Химках завершают работы по капремонту дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Ремонт проводился на пересечении улицы Дружбы, Юбилейного проспекта, Молодежного проезда, а также на улице Панфилова.
Следующие ремонты коснутся дорог на Вашутинском шоссе, Пролетарской улице, на участке вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино. Кроме замены дорожного полотна, модернизируют бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки.
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«На участках в Новых Химках рабочие уже провели фрезеровку старого дорожного полотна, отрегулировали люки и колодцы. Приступили к проливу битума, укладке нового асфальта. На финальном этапе нанесут разметку. Всего в этом году отремонтируем семь участков дорог. Общая площадь работ составляет почти 100 тысяч квадратных метров», – подчеркнлу глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Следующие ремонты коснутся дорог на Вашутинском шоссе, Пролетарской улице, на участке вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино. Кроме замены дорожного полотна, модернизируют бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки.
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Мира Полтева