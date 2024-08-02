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Дмитрий Волошин обсудил актуальные вопросы с жителями Новых Химок

02 августа 2024, 17:01
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Выездную администрацию провёл глава городского округа Химки совместно с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой в Новых Химках, встреча с жителями была организована на территории лицея №12, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Благоустройство, содержание домов и дворов, сфера ЖКХ — все это чувствительные для жителей темы. С начала года в разных микрорайонах Химок мы провели 34 выездные администрации. По итогам этой работы специалисты приняли в работу обращения более 1600 химчан», — отметил Дмитрий Волошин.
На выездной администрации в Новых Химках жители подняли вопросы по капремонту кровли и подвала одного из домов, о состоянии труб и пр. Участники отметили, что формат выездных администраций очень удобен, так как можно напрямую пообщаться с ответственными лицами и специалистами.

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#химки
#дмитрий волошин
#выездная администрация
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#благоустройство
В Лотошине оборудовали площадку для крупногабаритного мусора
02 августа 2024, 16:34

Фото: Владимир Останин

Площадку для размещения мусорного контейнера на восемь кубометров оборудовали на Центральной улице рабочего посёлка Лотошино, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Дополнительная площадка организована на уже имеющейся точке для сбора мусора. Ранее крупногабаритный мусор там выбрасывали в обычные баки, не предназначенные для таких предметов, либо просто оставляли рядом с контейнерами, из-за чего формировались мусорные навалы.

«Сделали огороженную листами из профнастила площадку, по согласованию с Рузским региональным оператором в ближайшие дни здесь будет установлен большой восьмикубовый контейнер, куда жители могут выбрасывать крупногабаритный мусор», — рассказал директор муниципального учреждения «Благоустройство» Сергей Бондарчук.
Местные жители отмечают, что потребность в месте, куда можно выбрасывать крупногабаритный мусор, появилась давно. Теперь этот запрос будет удовлетворён.

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#мусор
#контейнеры
#лотошино
#мусорный оператор
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Юрист Соловьёв раскрыл условия, при которых могут обвинить в госизмене
Юрист Соловьёв: Обвинить в госизмене могут в четырёх случаях
02 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/ronstik

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал четыре случая, при которых гражданина России могут обвинить в государственной измене.
Среди них специалист назвал шпионаж и выдачу гостайны.

«Обвинение в госизмене может быть предъявлено только гражданину РФ в четырёх случаях: шпионажа, выдачи иностранцам гостайны, перехода на сторону противника, оказания финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ», — прояснил в беседе с RT Соловьёв.

До этого член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что недовольный некачественными услугами отеля турист при судебных тяжбах не сможет аппелировать к отзывам в Интернете.

«Если человек получает некачественную услугу, он обращается не к площадкам с отзывами, а в суд. Если человек получил не ту услугу, которую ему обещали, тогда надо зафиксировать несоответствие услуг тому, что было заявлено отелем, написать претензию и пойти в суд. Основанием для такого разбирательства будет именно договор туриста с отелем, а не отзывы с Сети», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

Ранее юрист Алла Георгиева напоминала, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.

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#государство
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На дорогах Московской области установили около 2 тыс. катафотов
02 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/ronstik

Около двух тысяч световозвращателей-катафотов установили на региональных дорогах в 12 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На 20 участках двухполосных дорог установили катафоты по осевой разметке в шахматном порядке. Такие элементы создают световой эффект, благодаря чему привлекают внимание водителей и предотвращают выезд на встречную полосу на участках вне населённых пунктов с опасными поворотами, в том числе там, где произошли ДТП с летальным исходом», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что наибольший объём работ по установке катафотов был выполнен округах Талдомский, Дмитровский и Истра. Кроме того, световозвращатели установили в Щёлкове, Балашихе, Шатуре, Егорьевске, Черноголовке, Наро-Фоминске, Сергиево-Посадском, Рузском и Одинцовском округах.

Катафорты в Подмосковье устанавливают в рамках реализации национального проекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
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В Павловском Посаде провели торжественный митинг в честь Дня ВДВ
02 августа 2024, 15:50

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Торжественный митинг, посвящённый 94-й годовщине создания воздушно-десантных войск страны, провели в Павловском Посаде, мероприятие состоялось у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Поздравляю всех, кто причастен к этому празднику – ветеранов Воздушно-десантных войск, тех, кто сегодня служит в рядах ВДВ, находится в запасе, а также их семьи. Солдаты и офицеры подразделений ВДВ всегда стоят на передовых рубежах, защищают интересы нашей Родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!» — сказала на митинге исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Наталья Золина.
В завершении мероприятия присутствующие почтили минутой молчания погибших российских бойцов и возложили цветы к памятнику.

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#павловский посад
#патриотизм
#митинг
#вдв
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Химик Дорохов заявил об опасности купания в фонтанах в день ВДВ
02 августа 2024, 15:47

Фото: iStock/Lecneo

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что в городских фонтанах обитают различные микроорганизмы, включая вирусы, паразиты, бактерии.
Такие микроорганизмы могут вызвать серьёзные заболевания. Поэтому специалист предостерёг от купания в таких местах в день ВДВ.

«Городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и паразиты. Эти микроорганизмы могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, кожные заболевания и легионеллёз. Основные источники загрязнения — фекалии птиц, бездомные животные, люди, использующие фонтаны для питья и купания, моющиеся в них», — пояснил в беседе с RT химик.

До этого стало известно, как десантники Кемерова встретили День ВДВ. Так, торжественное празднование началось у Вечного огня на Весенней улице. Как пишет «Сiбдепо», в церемонии возложения цветов приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, участники СВО, представители ветеранских организаций, духовенства и юнармейцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с юбилеем 45-ю бригаду спецназа ВДВ, сформированную 30 лет назад в подмосковной Кубинке на базе 901-го отдельного десантно-штурмового батальона и 218-го отдельного батальона спецназа.

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#вдв
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#вирусы
#праздник
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Байден посоветовал 12-летней дочери Курмашевой не заводить отношений до 30 лет
02 августа 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден поздравил 12-летнюю дочь освобожденной российской журналистки Алсу Курмашевой с днем рождения и посоветовал не связываться с мужчинами, пока ей не исполнится 30 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Никаких серьезных парней, пока тебе не исполнится 30», — посоветовал Байден девочке.

В ответ девочка нервно посмеялась.

Курмашева является сотрудницей признанного в РФ иноагентом медиа «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Западе дело Алсу Курмашевой пытаются представить как «преследование журналистки». Однако такие попытки совершенно несостоятельны.

Напомним, западные страны в рамках масштабного обмена заключенными получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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Стало известно, о чём чаще всего ностальгируют россияне
Опрос: Россияне скучают по детству
02 августа 2024, 15:37

Фото: iStock/ilona titova

Опрос «АльфаСтрахования» показал, что чаще всего россияне ностальгируют со временем детства.
Такой ответ дали 65,4% опрошенных.

«Школа вызывает эти эмоции у 53,5%, летние каникулы — у 52,7%. Ностальгируют участники исследования о беззаботной молодости, студенчестве, больших семейных праздниках, первой любви, друзьях, с которыми потеряли контакты, первом месте работы, детстве собственных детей», — приводит RT результаты исследования.

Кроме этого, респонденты отмечали, что скучают по отпуску, старому месту жительства и первом автомобиле.

А исследование «Авито Услуги» показало, что спрос на семейные фотосессии в Москве с начала лета этого года увеличился в 13 раз в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«На платформе заметно вырос спрос на услуги по организации семейных фотосессий – в 13 раз. Фотографы чувствуют запрос москвичей на услугу и охотнее выходят на рынок. В это время года доступна не только студийная фотосессия, но и съёмка на улице. Поэтому многие пары приходят к фотографам с запросом на фотосессию в стиле love story», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.

Ранее опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.

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#эмоции
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Омбудсмен Фаевская наградила попечителя и президента фонда «Линия Сердца»
02 августа 2024, 15:32

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Почётные грамоты за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина вручила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская попечителю благотворительного фонда «Линия Сердца», руководителю управления контроля и координации деятельности ПАО «Сбербанк» Татьяне Евдиной и президенту фонда Валентине Шумиловой, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Хочу искренне поблагодарить Валентину Александровну и Татьяну Владимировну за ту поддержку, которую они оказывают тем, кто в ней нуждается. Уверена, что наши совместные с фондом посещения военнослужащих — участников СВО, находящихся на лечении в госпиталях Министерства обороны, и граждан, проживающих в пунктах временного размещения, помогают людям не падать духом», — сказала Ирина Фаевская.
Она напомнила, что в марте текущего года между уполномоченным по правам человека в Московской области и фондом было заключено соглашение о взаимодействии, поэтому сотрудничество продолжится.

Фонд «Линия Сердца» помогает участникам СВО и членам их семей, а также сиротам, детям-инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и больным, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

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#подмосковье
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Теракт, похищение спецслужбами, 27 лет тюрьмы: кто такой Роман Селезнёв, освобожденный из тюрьмы США
Адвокат Литвак: в 2014 году спецслужбы США похитили Романа Селезнёва
02 августа 2024, 15:19

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

1 августа 2024 года президент России Владимир Путин встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа в аэропорту Внуково в Москве. Российских граждан встретил почетный караул и красная ковровая дорожка. Среди них — сын депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнёва — Роман. В материале «Радио 1» расскажем, что известно о Романе Селезнёве и по какой причине его арестовали.

Кто такой Роман Селезнёв

Роман Селезнёв родился в 1984 году, окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «экономика торговли».

В апреле 2011 года на отдыхе с женой Светланой в Марокко был серьезно ранен во время теракта. Пресс-атташе посольства РФ в Рабате Александр Гуляев сообщал РИА Новости, что пострадавший от взрыва Роман находится в тяжелом состоянии в больнице Марракеша.

Похищение спецслужбами США

Россиянина задержали на Мальдивских островах американские спецслужбы в июле 2014 года. Мужчину обвинили в руководстве хакерской группировкой и хищении 1,2 млрд долларов с банковских счетов жителей и организаций Соединенных Штатов.
«Как его вообще арестовали: в 2014 году на Мальдивах его просто схватили в аэропорту, занесли в маленький частный самолёт и увезли в США. Не было никакой экстрадиции, человека, по-моему, просто похитили», — заявил «Известиям» адвокат Селезнёва Игорь Литвак.
В апреле 2017 года федеральный суд в Сиэтле признал его виновным по 38 преступным эпизодам из 40 и приговорил к 27 годам тюремного заключения. Роман не признал свою вину. Спустя время его приговорили ещё к 14 годам по новым обвинениям.
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Условия содержания и болезнь

В апреле 2024 года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что условия содержания Селезнёва в местах лишения свободы крайне тяжелые.
«Раз в два часа он должен отмечаться у тюремных властей. Я задал простой вопрос: а почему, с чем это связано? Он совершал какой-то побег? Какие-то есть опасения в отношении его поведения? Да нет, у него примерное поведение», — отметил посол.
Антонов добавил, что складывается ощущения, что эти требования связаны лишь с тем, что Роман — россиянин.

Кроме того, адвокат Литвак заявлял, что возвращение Селезнёва в РФ было необходимо из-за ухудшения здоровья, поскольку оно ослабло именно в заключении.

Возвращения Романа прокомментировал его отец Валерий Селезнёв.
«Я ещё даже не общался толком с сыном, десять лет имел с ним только одностороннюю связь. Он мне звонил — и на английском языке каждый раз шло предупреждение, что любые слова из этого разговора могут быть использованы против меня и моего сына. Поэтому мы говорили только о семье, "погоде и природе"», — отметил Селезнёв в разговоре с «КП».

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