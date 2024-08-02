Дмитрий Волошин обсудил актуальные вопросы с жителями Новых Химок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Выездную администрацию провёл глава городского округа Химки совместно с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой в Новых Химках, встреча с жителями была организована на территории лицея №12, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благоустройство, содержание домов и дворов, сфера ЖКХ — все это чувствительные для жителей темы. С начала года в разных микрорайонах Химок мы провели 34 выездные администрации. По итогам этой работы специалисты приняли в работу обращения более 1600 химчан», — отметил Дмитрий Волошин.На выездной администрации в Новых Химках жители подняли вопросы по капремонту кровли и подвала одного из домов, о состоянии труб и пр. Участники отметили, что формат выездных администраций очень удобен, так как можно напрямую пообщаться с ответственными лицами и специалистами.
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