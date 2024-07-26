В Химках в этом году установят 15 детских площадок

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В городском округе Химки установили 10 детских площадок. Всего в этом году там комплексно благоустроят 15 дворов, рассказал на общегородском совещании заместитель главы муниципалитета Николай Батышев.
«Планируем закончить работы до 31 июля. В рамках программы установим 15 детских площадок. 10 из них уже оборудовали, пять доработаем до конца месяца», – поделился планами Батышев.График адресов составили по обращениям жителей. На следующей неделе комплексное благоустройство начнётся в Сходне на улице Мичурина у домов №29 и №31, на улице Фрунзе во дворе дома №42, а также в микрорайоне Школьный в Брехове. Там заменят информационные стенды, системы наружного освещения, детские площадки, скамейки, урны, отремонтируют тропинки, автомобильные проезды, оборудуют видеонаблюдение.
Также в округе продолжается ремонт детских игровых и спортивных городков. Сейчас модернизация завершается на Юбилейном проспекте в Новых Химках. Запланированы ремонтные работы на улице Мичурина в Сходне.
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Лора Луганская