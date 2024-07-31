Капремонт Дома творчества в Химках рассчитывают завершить до конца года

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Завершить капремонт Дома детского творчества «Созвездие» в Химках планируют до конца года. Сейчас строительная готовность здания превышает 30%.
Ход работ проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с ним работы на объекте контролируют родители, местные депутаты и педагоги.
Работы начались в апреле. На время ремонта образовательный процесс не прекращался – занятия для ребят проводят в школе «Лига первых» и в Аэрокосмическом лицее.
Читайте также:
Директора спортцентра «Планерная» Панову выбрали почётным гражданином Химок
В Химках в этом году установят 15 детских площадок
Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции гимназии в Сходне
«Зданию почти 40 лет, поэтому реконструкция – необходимый этап дальнейшего развития Дома творчества. Здесь занимаются более 2 тыс. наших юных химчан. После капремонта в здании станет просторнее, для ребят появятся новые кружки и секции», – сказал Волошин.
Вместе с ним работы на объекте контролируют родители, местные депутаты и педагоги.
«Хочется более светлые классы, современное оборудование, мебель, оснащение актового зала новым световым и звуковым оборудованием. Это важно для ребят, и преподавательского состава», – отметила педагог-организатор ДДТ «Созвездие» Ольга Степанова.Ежедневно на объекте трудятся около 40 рабочих. Капремонт идёт по графику. Специалисты прокладывают инженерные сети, заливают полы, а со следующей недели приступают к устройству фасадов.
Работы начались в апреле. На время ремонта образовательный процесс не прекращался – занятия для ребят проводят в школе «Лига первых» и в Аэрокосмическом лицее.
Читайте также:
Директора спортцентра «Планерная» Панову выбрали почётным гражданином Химок
В Химках в этом году установят 15 детских площадок
Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции гимназии в Сходне
Лора Луганская