Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции гимназии в Сходне

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Здание гимназии №23 в химкинском микрорайоне Сходня капитально ремонтируют, ход работ проверил глава городского округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Реконструкция здания началась в декабре 2023 года. Сейчас объект готов почти на 90 процентов. Осталось установить двери и благоустроить территорию», — сказал Дмитрий Волошин.Он отметил, что капремонт учебного заведения проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В здании уже началась чистовая отделка помещений. В ближайшее время завершится монтаж потолков. Рабочие заасфальтируют дороги, обустроят газон и установят новый забор.
Обновлённая гимназия откроется 1 сентября. Там введут профильные классы — инженерный, гуманитарный, естественно-научный и физико-математический. Учёба будет организована в одну смену.
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