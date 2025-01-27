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Дмитрий Волошин ушёл в отставку с поста главы городского округа Химки

Фото: МедиаСток МО

Фото: МедиаСток МО

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Дмитрий Волошин досрочно покинул должность главы городского округа Химки. Его отставку принял Совет депутатов муниципалитета.
«Причина ухода – переход на другую работу», – сообщает сайт 360.
В разные годы Волошин работал заместителем декана факультета экономики и недвижимости по административной работе в РАНХиГС при президенте, в департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.



С 2014 по 2016 годы Волошин трудился в администрации Химок, а с 2016-го по 2025-й возглавлял городской округ.

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#московская область
В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир
27 января 2025, 11:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две девятиэтажные новостройки на 249 квартир, возведённые в жилом комплексе «Радужный» в Кашире, получили кадастровые номера, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На кадастр поставили дома по адресу: Кашира, улица 8 Марта, д.20 и д.20 корпус 1. Теперь хозяева квартир могут официально оформить свои права собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады», — говорится в сообщении.
Каждый из девятиэтажных домов состоит из трёх секций. Цокольные этажи предназначены для коммерческих предприятий: там можно открыть магазины, аптеки, кафе и пр. На территории жилого комплекса обустроена парковка, а также установлены спортивная и детская площадки.

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Правительство проиндексирует соцвыплаты на 9,5% в феврале
27 января 2025, 11:28

Фото: istockphoto/blinow61

Российский кабмин проиндексирует свыше 40 социальных выплат различного рода, начиная с 1 февраля. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечено, что индексация затронет ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, чернобыльцев, а также Героев России и Труда, инвалидов и семей с детьми.

«Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тыс. рублей, на второго и последующих — 912 тыс.», — сказал Мишустин.
Кроме того, проиндексируют страховые выплаты работающим и неработающим пенсионерам до уровня фактической инфляции за прошлый год.

Мишустин резюмировал, что в федеральном бюджете и Социальном фонде есть необходимые средства для выполнения обязательств перед россиянами.

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«Роботоподобный воин»: Психолог назвала главную причину кризиса среднего возраста у мужчин
Психолог Тур: суицид и кризис среднего возраста у мужчин происходят из-за стыда
27 января 2025, 11:23

Фото: istockphoto/Marjan_Apostolovic

В России практика посещения психолога стала привычной, но такими услугами, как правило, пользуются женщины, а мужчины остаются скептиками, не веря в свое ментальное выздоровление. Почему так происходит?
Психолог, психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» объяснила, что мужчины избегают психологов из-за стереотипа «сильного мужчины».
«Мальчика с детства воспитывают по этому стереотипу: нельзя жаловаться, плакать, проявлять эмоции, потому что ты уже якобы не будешь похож на сильного мужчину. Мальчик вырастает, но созданный в голове стереотип продолжает существовать, и любое отклонение от условной нормы является поводом для наказания. Это же сопровождается стыдом: стыдно показать чувства, прослезиться или заплакать. И получается, что роботоподобный воин идет решать проблемы, обеспечивать безопасность, зарабатывать деньги, но никто не спрашивает, что он чувствует», — сказала эксперт.

По ее словам, следование такому стереотипу не позволяет никаких отклонений от искусственной правды.
«Конечно, сильный мужчина издревле боролся за выживание семьи. Но погашение эмоций никак не связано с выживанием. И вот это «нельзя» — поражение мальчика стыдом, который потом переходит во взрослую жизнь. Стыд опасен, потому что он мутирует внутри психики и заставляет ее меняться. Мужчина не может переступить через себя, потому что там есть психические блоки», — отметила специалист.

Тур добавила, что эта блокировка чувств приводит к повышению депрессии, к остроте кризиса среднего возраста и риску суицидов среди мужчин.
«Если не у психолога, то первый путь — дома проживать свои эмоции, проговаривать, что произошло за день», — заключила психолог.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 200 человек
27 января 2025, 11:21

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 200 человек переселили из 80 аварийных помещений в семи округах Московской области за минувшую неделю, эта работа проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«На прошлой неделе из 80 помещений в аварийном жилом фонде в городских округах Бронницы, Одинцовский, Шатура, Павлово-Посадский, Ступино, Пущино и Пушкинский расселили 203 человека. Общая площадь расселённых помещений составила более 3,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Переселенцам из аварийного жилья предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке или вручили жилищные сертификаты, позволяющие самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Московской области.

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Подмосковных студентов приглашают на юбилейный сезон проекта «Твой ход»
27 января 2025, 11:07

Фото: пресс-служба проекта «Твой ход»

Стартовал пятый сезон всероссийского студенческого проекта «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», приять в нём участие могут жители всех российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.
«В рамках нового сезона проекта «Твой ход» мы запускаем пять конкурсных треков, в том числе два новых командных трека. Есть и другие нововведения. Например, в спецпроекте «Твой Ход х Импровизация» можно будет выбрать одно из трёх направлений — стать участником дуэта, куратором вузовского клуба или тренером по комедии. А участниками спецпроекта «Твой Ход х Дебаттл» смогут стать преподаватели и сотрудники и проректоры колледжей и вузов», — рассказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Подробная информация о новом сезоне проекта «Твой ход» и его конкурсных треках размещена по ссылке.

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Эксперт по безопасности Борисова рассказала, как защитить детей в интернете
27 января 2025, 10:52

Мария Борисова (фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.)

Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни как для взрослых, так и для детей, при этом юные пользователи рискуют столкнуться там с самыми серьёзными угрозами. О том, как обезопасить детей в виртуальном пространстве, рассказала эксперт по детской безопасности из подмосковного Раменского Мария Борисова, сообщает пресс-служба городского округа.
Одна из угроз для детей в интернете — фишинговые атаки.

«Основные фишинговые атаки происходят через онлайн-игры. Ребенок устанавливает игру, а компьютер гаснет, и с него выводятся все пароли и личная информация», — сказала Мария Борисова.
Опасность таят в себе и распространяемые через соцсети игры-челленджи.

«В рамках «игры» ребёнок получает каждый день простые задания: нарисовать солнышко на асфальте, сфотографировать и прислать фото, пройти десять шагов и пр. Затем задания усложняются и среди них может появиться, например, такое: купить флажок Украины, помахать им на площади и прислать фотографию этого. А после ребёнку сообщают, что он совершил уголовное преступление и начинают шантажировать», — объяснила эксперт.
Опасны также встречи наедине с «онлайн-друзьями», так как в реальности за ником и аватаркой может скрываться совсем другой человек.

Мария Борисова отметила, что правила интернет-безопасности разливаются для детей разных возрастов, и для дошкольников они состоят из трёх пунктов.

«Это время нахождения в соцсетях, защита аккаунта и общение только с реальными людьми. Никаких виртуальных знакомств. Пароль аккаунта должен содержать не менее 12 знаков, включая цифры и большие и маленькие буквы, а также желательно сделать двухэтапную идентификацию профиля», — сказала эксперт.
Она добавила, что существуют программы родительского контроля, но дети могут их взломать. Поэтому главный залог безопасности — доверие между ребёнком и родителем, возможность обсудить важные темы, увлечения и пр.

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Завод в ОЭЗ «Дубна» посетил посол Индии в России
27 января 2025, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар посетил завод «ПСК Фарма», расположенный на территории особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна со ссылкой на ОЭЗ.
Высокому гостю продемонстрировали научно-исследовательский центр компании, а также провели экскурсию по цехам, где производят фармсубстанции и готовые препараты в различных формах — от растворов для инъекций до таблеток и капсул. В ходе встречи посол обсудил с принимающей стороной сотрудничество России и Индии в сфере фармацевтики.

«Деятельность таких производителей, как группа компаний «Рус Биофарм», имеет важное экономическое и социальное значение. Это яркий пример того, как взаимодействие России и Индии может приносить ощутимые результаты в науке и промышленности», — сказал Винай Кумар.
Он подчеркнул, что такое взаимодействие направлено на общее благо и поможет обеспечить благополучие российского и индийского народов.

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В Подмосковье оцифровали оформление разрешений на разведение животных
27 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto.com/GamePH

Оформить разрешение на разведение и содержание животных в полувольных условиях в Московской области теперь можно онлайн — через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы регулярно запускаем новые услуги на областном госпортале. Теперь в онлайн-режиме стала доступна услуга по содержанию животных. Она предоставляется в течение 13 рабочих дней, решение от ведомства поступает в личный кабинет заявителя», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, пользователь должен авторизоваться и заполнить электронную форму, указав информацию о животных, а также о целях и условиях их содержания, ветеринарном обслуживании, рационе и пр. Отмечается, что данная услуга оказывается только в отношении животных, обитающих в Московской области в естественных условиях.

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#подмосковье
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Мошенники стали создавать фальшивые домовые чаты через QR-коды в подъездах
27 января 2025, 09:40

Фото: istockphoto / JuYochi

Мошенники создают поддельные домовые чаты с целью кражи личных данных жителей или их аккаунтов в мессенджерах, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Злоумышленники разработали новую схему обмана: они распространяют в подъездах объявления с QR-кодами нового «домового чата» в подъездах. Чтобы «зарегистрировать» свой аккаунт, они требуют ввести данные от Телеграма, код подтверждения или реквизиты банковской карты.

Если человек перейдёт по такому коду или предоставит личные данные, его аккаунт в мессенджере или деньги могут оказаться в руках преступников.

Также данный QR-код может перенаправить на мошеннический сайт или на установку вредоносного ПО.

Для защиты от мошенников важно:

  • избегать перехода по ссылкам и QR-кодам в публичных объявлениях;
  • не предоставлять никому личную информацию по сомнительным ссылкам.
Если заметили объявление в подъезде, стоит обратиться за информацией к управляющей компании или старшему по дому.

Мингосуправления Московской области советует изучить памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

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Мошенники стали воровать данные через Telegram, рассылая троян вместо видео
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