Дмитрий Волошин ушёл в отставку с поста главы городского округа Химки

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Дмитрий Волошин досрочно покинул должность главы городского округа Химки. Его отставку принял Совет депутатов муниципалитета.
«Причина ухода – переход на другую работу», – сообщает сайт 360.В разные годы Волошин работал заместителем декана факультета экономики и недвижимости по административной работе в РАНХиГС при президенте, в департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
С 2014 по 2016 годы Волошин трудился в администрации Химок, а с 2016-го по 2025-й возглавлял городской округ.
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