Глава Химок Волошин проверил работу котельных в округе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Работу котельных в микрорайоне Старые Химки и поселениях Кутузовское и Лунёвское проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Продолжаем объезд котельных в Химках. У специалистов было несколько месяцев, чтобы подготовить все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа», — сказал Дмитрий Волошин.Отмечается, что котельные в Лунёвском, Кутузовском и Старых Химках обслуживают более 100 многоквартирных домов, а также около 30 предприятий и социальных объектов.
Всего в округе Химки находится 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и проложено 460 километров сетей отопления и горячего и холодного водоснабжения.
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