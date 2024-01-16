Жители Подмосковья могут проголосовать за лучший регион на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Жители Подмосковья могут проголосовать за стенд своего региона на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Продолжается голосование за лучший стенд на официальном сайте выставки-форума «Россия».
Кроме этого, голосовать за любимый регион можно каждую неделю на официальном сайте выставки-форума «Россия».
Стоит отметить, что выставка открылась в ноябре 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. На площадке выставки-форума представлены все 89 субъектов страны.
Читайте также:
Игорь Щёголев посетил международную выставку-форум «Россия»
Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырехмиллионный гость
Воробьёв открыл День Московской области на выставке-форуме «Россия»
«Чтобы поддержать родной регион нужно: зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации (можно выбрать несколько) и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать». Стенд Московской области развернут в 75-м павильоне. Экспозиция отражает идею движения региона в ногу со временем, поэтому он полностью цифровой, мультимедийный. Для навигации был записан аудиогид голосом Сергея Безрукова», — рассказали в пресс-службе.
Стоит отметить, что выставка открылась в ноябре 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. На площадке выставки-форума представлены все 89 субъектов страны.
Читайте также:
Игорь Щёголев посетил международную выставку-форум «Россия»
Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырехмиллионный гость
Воробьёв открыл День Московской области на выставке-форуме «Россия»
Мира Полтева