Педагоги из Одинцова стали призерами международной олимпиады «Профи»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Педагоги Одинцовской гимназии стали победителями и призерами международной олимпиады «Профи». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В XVI международной олимпиаде «Профи» стали учителя английского языка Полина Трушникова и Евгения Федорова стали победителями, а призерами - Дарья Максимчук и Ольга Пинчук.
Данная олимпиада представляет собой показатель уровня знаний и навыков участников и мощный стимул для развития профессиональных компетенций.
Кроме этого, педагоги Одинцовской гимназии им. Е. М. Примакова являются примером для своих учеников, а уроки помогают поднимать мотивацию к учебе благодаря своему оригинальному и практичному подходу к образовательному процессу детей.
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Данная олимпиада представляет собой показатель уровня знаний и навыков участников и мощный стимул для развития профессиональных компетенций.
«Одинцовская гимназия имени Е. М. Примакова всегда была образцом качественного образования и ярким примером того, как руководство, преподаватели и ученики могут совместно достигать высоких результатов. По итогам 2022/2023 учебного года гимназия в третий раз завоевала звание абсолютного лидера образования Подмосковья», — отметили в министерстве.
Кроме этого, педагоги Одинцовской гимназии им. Е. М. Примакова являются примером для своих учеников, а уроки помогают поднимать мотивацию к учебе благодаря своему оригинальному и практичному подходу к образовательному процессу детей.
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Мира Полтева