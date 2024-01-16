Чиновники трёх подмосковных округов стали лауреатами премии «Служение»

Лауреатами всероссийской премии «Служение», направленной на поощрение людей, вносящих особый вклад в развитие муниципалитетов, стали сотрудники администраций трёх городских округов Московской области — Раменского, Долгопрудного и Павловского Посада, сообщает пресс-служба правительства региона.
Награду в номинации «Прямой разговор. Доверие к власти» завоевал руководитель Раменского округа Николай Ханин. Он возглавил округ в августе 2023 года и с этого момента провёл 21 выездную администрацию, что стало рекордом в Московской области.
Лауреатом в номинации «Инициатива каждого — общий успех» стала начальница управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Павловского Посада Нина Пастушенко за обустройство зоны отдыха «Стахановский берег».
Кроме того, в номинации «Опыт наставника — успех молодых» второе место заняла замглавы администрации Долгопрудного Лидия Гришина с проектом трудоустройства несовершеннолетних «Мир возможностей». Успех проекта отметил глава Долгопрудного Владислав Юдин.
Вручение премии «Служение» состоялось в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
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«Я благодарю всю нашу команду – активных жителей, депутатов, сотрудников администрации за большую работу, которую мы делаем ежедневно. (…) Мы всегда действуем в интересах людей», — сказал Николай Ханин.
Кроме того, в номинации «Опыт наставника — успех молодых» второе место заняла замглавы администрации Долгопрудного Лидия Гришина с проектом трудоустройства несовершеннолетних «Мир возможностей». Успех проекта отметил глава Долгопрудного Владислав Юдин.
«На конкурс было направлено более 18 тысяч практик, Долгопрудный вошёл в топ-100 лучших, а сегодня признан одним из победителей номинации. (…) Эта победа – очень серьёзная мотивация к дальнейшей большой работе», — подчеркнул Юдин.Ранее сообщалось, что депутат городского округа Красногорск Сергей Сюрин также стал лауреатом «Служения»: он занял второе место в номинации «Защита Отечества — общее дело» за проект комплексной реабилитации детей из ЛНР и ДНР.
Вручение премии «Служение» состоялось в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
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Лев Каштанов