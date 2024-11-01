Дмитровский полицейский представил Подмосковье в конкурсе «Народный участковый»

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Стартовал финальный этап 14-го Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Подмосковье представляет участковый уполномоченный полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу капитан полиции Михаил Суворов. Голосование продлится до 10 ноября. Чтобы отдать свой голос, необходимо кликнуть на сердечко рядом с фотографией», – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что этап организован МВД России.
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