В Подмосковье отметят вторую годовщину создания Комитета семей воинов Отечества

Фото: сайт КСВО в МО
В Орехово-Зуеве проведут областное мероприятие «Душой и сердцем с Комитетом», посвящённое двухлетию создания в регионе Комитета семей воинов Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области».
«На мероприятии будут присутствовать представители администрации Орехово-Зуевского городского округа, руководители муниципальных штабов КСВО, участники специальной военной операции и их семьи», – говорится в сообщении.Мероприятие состоится 23 ноября в полдень по адресу: Орехово-Зуево, улица Набережная, д.9А, Центр культуры и досуга «Мечта».
Региональное отделение КСВО в Подмосковье начали формировать в 2023 году. Одна из главных задач комитета – объединить усилия центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений и общественных деятелей.
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Лора Луганская