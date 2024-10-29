Свыше 100 молодых людей собрались на награждение волонтёров Подмосковья

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Доме правительства Московской области наградили самых активных волонтёров региона. На торжественное мероприятие собрались более 100 молодых людей, чтобы отметить важную дату – День волонтёра Подмосковья. Он был учрежден в 2017 году. Московская область – единственный российский регион, где у добровольцев есть своя праздничная дата.
«Наши волонтёры самые-самые – сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человека в беде. Вы лучшие в Московской области и во всей нашей стране. Отдельные слова благодарности – руководителям волонтёрских организаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела – это важно, но ещё более важно делать это системно и профессионально. Вы справляетесь с задачами, непростыми вызовами, будь то ЧП в Подольске или теракт в «Крокусе», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Она поблагодарила волонтёров за добрые сердца и за то, что они всегда рядом.
«Спасибо, что вы – команда. Сегодня прекрасная возможность поблагодарить вас за активную работу и помощь, а также передать награды от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – добавила Швелидзе.Фото: пресс-служба МИСК МО
В 2021 году в Подмосковье была учреждена ведомственная награда – нагрудный знак «За развитие добровольчества (волонтёрства) в Московской области». За три года знака были удостоены 70 самых активных волонтёров, сейчас – ещё 10.
Один из них – координатор движения «Волонтёры Подмосковья», руководитель Добро.Центра в городском округе Пушкино Денис Колесникович. На базе его центра проходят творческие встречи, спектакли. Волонтёры помогают в организации крупных мероприятий, организуют свои – например, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов для военных.
«У нас в Подмосковье сформировалась дружная команда единомышленников, друзей. Нас много, и мы разные. Есть волонтёры-медики, волонтёры-спасатели, эковолонтёры, волонтёры культуры. Но мы все – одна большая семья», – поделился Колесникович.Большой вклад вносят волонтёры в региональный гуманитарный проект «Доброе дело». В апреле 2022 года ученики гимназии имени Е.М. Примакова предложили помочь жителям Донбасса. Это предложение поддержал Андрей Воробьёв. К акции присоединились все школы региона. Во всех городских округах открылись пункты сбора, куда жители приносят вещи.
После начала мобилизации вся работа сконцентрировалась на поддержке участников СВО и их семей. Волонтёры Подмосковья помогают организовывать сборы и сами возят грузы в Донбасс. Ребята шьют спальники и термобелье, делают печки-буржуйки, плетут маскировочные сети. Сегодня в Подмосковье работают 86 волонтёрских пунктов сбора гуманитарной помощи, откуда отправили уже более 7 тыс. тонн груза.
Кроме того, добровольцы помогают работе центров поддержки участников СВО и их семей. Вместе со специалистами активисты движения отработали уже более 20 тыс. запросов.
За активный вклад в помощь участникам спецоперации и жителям Донбасса Благодарственным письмом Росмолодёжи наградили Егора Балева, Елену Жарову и Екатерину Скорикову.
Волонтёры помогают и в организации крупных федеральных и международных событий. Так, весной в Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодёжи. Туда отправился 91 волонтёр Подмосковья. За активное участие в работе фестиваля Благодарственным письмом губернатора наградили Кирилла Котельникова из Подольска.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Уже четыре года волонтёры Подмосковья участвуют в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В этом году более 3,5 тыс. человек привлекали жителей области к голосованию и в итоге собрали более 250 тыс. голосов. Благодарственные письма Министерства строительства и ЖКХ России волонтёрам вручила председатель совета ассоциации Добро.рф Алина Яшина.
«Спасибо правительству Московской области, Министерству информации и молодёжной политики региона за системную поддержку добровольческого движения, общественных организаций. Это очень здорово. Ребята, каждому из вас большой поклон за ваш вклад, за то, что у вас горит сердце, за то, что вы готовы всегда прийти другим на помощь», – сказала Яшина.Сейчас движение насчитывает более 50 тыс. добровольцев. Главные направления их деятельности – сбор и отправка гуманитарной помощи, поддержка участников СВО и их семьей, помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями, экологические проекты, доставка адресной помощи, помощь в организации мероприятий и акций. За четыре года добровольцы провели более 12 тыс. мероприятий.
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Лора Луганская