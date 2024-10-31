В Реутове наградят победителей конкурса журналистов Подмосковья «Верное слово»

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В Центре культуры и искусств Реутова 14 ноября пройдёт торжественная церемония награждения победителей VII регионального открытого творческого конкурса Союза журналистов Подмосковья «Верное слово».
Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Конкурс совместными усилиями с 2016 года проводят Союза журналистов Подмосковья и Московская митрополия Русской Православной Церкви. Его цель – формированию духовно- нравственной культуры общества, сохранение традиционных ценностей православия в обществе, а также поддержка журналистов, поднимающих эти темы в своём творчестве.
Фото: сайт Союза журналистов МО
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Конкурс совместными усилиями с 2016 года проводят Союза журналистов Подмосковья и Московская митрополия Русской Православной Церкви. Его цель – формированию духовно- нравственной культуры общества, сохранение традиционных ценностей православия в обществе, а также поддержка журналистов, поднимающих эти темы в своём творчестве.
Фото: сайт Союза журналистов МО
«За годы существования проекта удалось открыть много ярких имён, повысить профессиональное мастерство его участников. И эта творческая площадка продолжает активно развиваться», – говорится в сообщении.В этом году участниками конкурса стали почти 150 журналистов из 22 городов Подмосковья, а также 56 территорий России. Финал VII конкурса решили провести на базе Центра культуры и искусств Реутова.
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Лора Луганская