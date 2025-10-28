До 1,5 миллиона жителей Ямайки могут оказаться под ударом урагана «Мелисса»
К Ямайке приближается «катастрофический» ураган «Мелисса», который может стать самым разрушительным в истории острова. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра достигает 280 км/ч — шторму присвоена пятая, максимальная категория.
Сейчас «Мелисса» находится примерно в 200 км к юго-западу от столицы страны и движется со скоростью около 6 км/ч. Ожидается до 100 см осадков, возможны торнадо и масштабные наводнения.
По информации властей, уже погибли три человека на Ямайке и четверо — в Гаити и Доминиканской Республике. Без света остались десятки тысяч жителей. Открыто 881 временное укрытие, из прибрежных районов проводится эвакуация.
Красный Крест оценивает, что ураган может затронуть до 1,5 миллиона человек. На Кубе из опасных зон уже эвакуировали свыше 500 тысяч жителей.
