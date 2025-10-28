До 1,5 миллиона жителей Ямайки могут оказаться под ударом урагана «Мелисса»

28 октября 2025, 18:38

Фото: iStock/SingerGM

К Ямайке приближается «катастрофический» ураган «Мелисса», который может стать самым разрушительным в истории острова. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра достигает 280 км/ч — шторму присвоена пятая, максимальная категория.