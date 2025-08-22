В Чили объявлена угроза цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка

22 августа 2025, 07:18

Фото: iStck/allanswart

В Чили гидрографическая и океаническая служба объявила об угрозе цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.





Утром в пятницу американская геологическая служба сообщила о мощном землетрясении магнитудой 8,0, которое случилось в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Позже сила подземных толчков была снижена до 7,5. Несмотря на это, в Чили уже предупредили граждан об угрозе цунами.





«Присутствует угроза цунами для побережья Чили», — передает гидрографическая и океаническая служба.