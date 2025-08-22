В Чили объявлена угроза цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка
В Чили гидрографическая и океаническая служба объявила об угрозе цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Утром в пятницу американская геологическая служба сообщила о мощном землетрясении магнитудой 8,0, которое случилось в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Позже сила подземных толчков была снижена до 7,5. Несмотря на это, в Чили уже предупредили граждан об угрозе цунами.
«Присутствует угроза цунами для побережья Чили», — передает гидрографическая и океаническая служба.
Граждан просят покинуть прибрежные зоны на фоне опасности.