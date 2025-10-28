Мощное землетрясение в Турции привело к масштабным разрушениям

28 октября 2025, 00:13

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции

Фото: istockphoto / Ratchat

На западе Турции произошло серьёзное землетрясение магнитудой 6,1. В результате стихийного бедствия зафиксированы разрушения, идёт подсчёт пострадавших. Об этом пишет Sozcu.