Мощное землетрясение в Турции привело к масштабным разрушениям
На западе Турции произошло серьёзное землетрясение магнитудой 6,1. В результате стихийного бедствия зафиксированы разрушения, идёт подсчёт пострадавших. Об этом пишет Sozcu.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в провинции Балыкесир, примерно в 10 километрах от города Сындыргы. Сильные колебания земной коры ощущались в Стамбуле, Измире, Балыкесире, а также в ряде других населённых пунктов страны.
В некоторых городах произошли обрушения зданий, возникли проблемы с подачей электричества и воды. Местные жители в страхе перед повторными толчками покидают свои дома. На месте происшествия работают экстренные службы, которые оценивают ущерб и оказывают необходимую помощь населению.
