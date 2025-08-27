В Уфе ураган перевернул батут с детьми, есть пострадавшие

27 августа 2025, 17:47

В Уфе ураган перевернул батут с детьми, четверо пострадали

Фото: Istock / Lucia Gajdosikova

В Уфе сильный ураганный ветер опрокинул надувной батут с находившимися на нём детьми. Инцидент произошёл в микрорайоне Затон, сообщает Mash.