В Уфе ураган перевернул батут с детьми, есть пострадавшие
В Уфе сильный ураганный ветер опрокинул надувной батут с находившимися на нём детьми. Инцидент произошёл в микрорайоне Затон, сообщает Mash.
По словам очевидцев, во время происшествия на батуте играли несколько детей. Внезапно налетевший порывистый ветер начал срывать конструкции и сносить всё на своём пути. Аттракцион не выдержал силы стихии и перевернулся прямо во время прыжков.
Предварительно известно о четырёх пострадавших. Двоих детей с различными травмами доставили в медицинское учреждение. Остальные получили лёгкие ушибы и были осмотрены на месте.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдались ли правила безопасности при установке батута.
