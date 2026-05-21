«До 15 см в длину»: Раскрыта дата возвращения испанских слизней на участки
Испанские слизни никуда не исчезли, сейчас они просто прячутся от жары, но уже совсем скоро массово появятся на дачных участках. Об этом сообщил биолог Михаил Воробьев.
По его словам, вредители сейчас активно питаются и размножаются на огородах, однако днем их заметно меньше из-за жаркой погоды. Эксперт подчеркнул, что испанские слизни могут вырастать до 15 сантиметров в длину и пугать садоводов своим видом.
«Вот именно возвращение испанских слизней мы можем ожидать во вторник, когда погода начнет идти на спад. Тогда слизни будут выползать еще и днем, и в больших количествах», — предупредил Воробьев в разговоре с Life.ru.
Биолог уточнил, что обычно слизни активизируются после 19:00. Основная их активность происходит ночью, а с первыми лучами солнца они прячутся от жары в тени. С понижением температуры вредители будут дольше оставаться на поверхности.
Для борьбы со слизнями Воробьев порекомендовал раскидывать на участке препараты «Слизнеед» и «Слизнегон», а также собирать их и уничтожать вручную.