«До 15 см в длину»: Раскрыта дата возвращения испанских слизней на участки

21 мая 2026, 11:50

Биолог Воробьев: испанские слизни вернутся на дачи ближе к концу мая

Испанские слизни никуда не исчезли, сейчас они просто прячутся от жары, но уже совсем скоро массово появятся на дачных участках. Об этом сообщил биолог Михаил Воробьев.





По его словам, вредители сейчас активно питаются и размножаются на огородах, однако днем их заметно меньше из-за жаркой погоды. Эксперт подчеркнул, что испанские слизни могут вырастать до 15 сантиметров в длину и пугать садоводов своим видом.





«Вот именно возвращение испанских слизней мы можем ожидать во вторник, когда погода начнет идти на спад. Тогда слизни будут выползать еще и днем, и в больших количествах», — предупредил Воробьев в разговоре с Life.ru.