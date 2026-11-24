24 ноября 2026, 14:33

Фото: медиасток.рф

В Москве в ближайшие сутки может выпасть до 20 см снега. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.





Представители ведомства отметили, что снег в городе уже идёт.

«В ближайшие часы снегопад усилится. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе.