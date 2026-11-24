До 20 см снега может выпасть в некоторых районах Москвы в ближайшие сутки
В Москве в ближайшие сутки может выпасть до 20 см снега. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Представители ведомства отметили, что снег в городе уже идёт.
«В ближайшие часы снегопад усилится. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе.Синоптики прогнозируют сильный снегопад с метелью и ветром до 17 м/с. Прирост снега составит около 20 см, возможна гололедица. Для ликвидации последствий снегопада задействуют спецтехнику и бригады ручной уборки.
Автомобилистов призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно — быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не мешать движению колонн техники.