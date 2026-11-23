23 ноября 2026, 15:26

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Снегопады и метели придут в Москву и Подмосковье во вторник, 24 ноября, и продлятся как минимум до утра четверга. Такой прогноз дала синоптик «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.