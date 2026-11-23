Синоптик Позднякова: метель принесет в Москву до 40% месячной нормы осадков
Снегопады и метели придут в Москву и Подмосковье во вторник, 24 ноября, и продлятся как минимум до утра четверга. Такой прогноз дала синоптик «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
В беседе с Общественной Службой Новостей специалист рассказала, что зимнюю погоду в столичный регион принесет южный циклон. В ночь на вторник местами пройдет небольшой снег, а днем осадки усилятся. В отдельных районах области ожидается метель. Порывы ветра достигнут 12–15 метров в секунду, на дорогах появится снежный накат.
Ночью температура составит от одного до трех градусов мороза, днем — от нуля до минус двух градусов. В ночь на среду снегопад продолжится, местами в Подмосковье возможна метель.
Днем 25 ноября осадки начнут слабеть. В Москве ночью похолодает до двух — четырех градусов мороза, в области — до минус пяти. Днем столбики термометров покажут в столице от одного до трех градусов ниже нуля, в регионе — от нуля до минус четырех градусов. Порывы ветра по-прежнему будут достигать 12–15 метров в секунду.
К четвергу снег станет менее интенсивным. По оценке Поздняковой, с дневных часов вторника до утра четверга в регионе может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Снежный покров сохранится до декабря: синоптик ожидает, что температура до конца месяца останется отрицательной.
Во второй половине недели морозная погода с небольшим снегом, по предварительному прогнозу, продержится до субботы. Затем существенных осадков не ожидается. Ночью температура в Москве и области составит преимущественно от трех до восьми градусов мороза, днем — от одного до шести градусов ниже нуля.
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