Подмосковные спасатели назвали главную ошибку водителей на зимней дороге

26 января 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Главная ошибка водителей зимой – вести себя на дороге так же, как летом. Зимний стиль вождения должен быть другим, рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





Резкий поворот руля, торможение или нажатие на газ на зимней дороге могут привести к потере сцепления и заносу. Гололёд, резкие перепады температур, снегопад и ограниченная видимость делают вождение сложнее. Риск аварий возрастает в несколько раз.

«Одно из главных правил – подготовка автомобиля. Зимой обязательно должна быть установлена зимняя резина, а в бачке омывателя залита морозостойкая жидкость. Необходимо также проверить заряд аккумулятора. Перед каждой поездкой нужно тщательно очищать от снега и льда все стекла, зеркала и крышу автомобиля, так как снег с крыши при торможении может ухудшить обзор», – отметил заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.

«Нажимать на педаль следует плавно или использовать прерывистое торможение. Конечно, нужно выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным и дорожным условиям, а не полагаться на зимнюю резину или полный привод. Кроме того, важно избегать резких манёвров, поворотов и ускорений, особенно на мостах и эстакадах, где лёд образуется раньше. Нужно воздержаться от рискованных обгонов на обледенелой дороге. А на спусках лучше использовать торможение двигателем, включив пониженную передачу заранее», – добавил Сорокин.