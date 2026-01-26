В Госдуме назвали погодные условия, при которых на работе не поставят прогул
Метель и снежные заносы могут стать уважительной причиной неявки на работу, но только при официальных уведомлениях от МЧС и метеорологов. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.
Если погодные условия, такие как метель и снежные заносы, препятствуют прибытию на работу, необходимо уведомить об этом руководство. В случае предупреждения о неблагоприятных погодных условиях со стороны МЧС, метеорологических служб или дорожных служб, работодатель не имеет права считать отсутствие сотрудника прогулом, подчеркнула она.
Однако, несмотря на это, неявка на работу из-за сильного мороза не является основанием для освобождения от обязанностей. Для этого требуется специальное распоряжение от начальства. В таких ситуациях сотрудники могут быть переведены на удаленный режим работы.
Стенякина отметила, что температура воздуха в рабочих помещениях должна соответствовать установленным нормам. В офисе для полноценного рабочего дня она должна быть не ниже 19 градусов.
