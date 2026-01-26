В Госдуме назвали погодные условия, при которых на работе не поставят прогул

26 января 2026, 10:55

Фото: iStock/Dreef

Метель и снежные заносы могут стать уважительной причиной неявки на работу, но только при официальных уведомлениях от МЧС и метеорологов. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.